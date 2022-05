Ludwika Paleta da cátedra de estilo en outfit metálico y deslumbra con su belleza | FOTO

Ludwika Paleta es una de las famosas que destaca por su forma de vestir, pues con cada uno de sus atuendos da cátedra de estilo, tal como lo hizo con su última publicación en Instagram en la que deslumbró con su belleza y se dejó ver con un outfit de pantalón metálico que encantó a sus fans.

La guapa actriz de cine, telenovelas y obras de teatro, lleva años imponiendo moda con su estilo, pues muestra looks que son elegantes, juveniles y sofisticados, con los que demuestra que las mujeres que pasan de 40 años pueden lucir siempre en tendencia y verse increíbles para cualquier ocasión.

Ludwika Paleta impone moda en outfit metálico

Fue este viernes cuando Ludwika compartió con sus millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que se le puede ver sentada en un sofá café y luciendo un moderno y juvenil atuendo, pues viste pantalones dorados que combinó con una playera blanca.

Ludwika recibió cientos de halagos. Foto: IG @ludwika_paleta

"Amoooo los viernes… se viene el fin y a mí me gusta estar con mis hijos, comer rico, dormir, leer, ver a mis amigos y sobre todo no peinarme ni maquillarme. Ustedes?", escribió la actriz para acompañar la instantánea que fue comentada cientos de veces y ya ha llegado a 42 mil "me gusta".

La pieza que llama la atención en el look de Ludwika Paleta es el pantalón de cuero en estilo metálico, una prenda de la colección de primavera de la diseñadora mexicana Raquel Orozco. Con su outfit, la actriz dio cátedra de estilo y demostró que siempre se puede lucir en tendencia.

En sus redes sociales Paleta es muy activa, y aunque en los últimos días se ha destacado en TikTok con sus divertidos videos, es Instagram donde cuenta con 3.9 millones de seguidores, con quienes comparte detalles de su vida profesional y también presume las sesiones de fotos más chic con las que conquista.

SIGUE LEYENDO:

Ludwika Paleta enamora desde la alberca en coqueto traje de baño

Desde la regadera, Ludwika Paleta enciende las redes con atrevida sesión de FOTOS al natural