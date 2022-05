Desde la regadera, Ludwika Paleta enciende las redes con atrevida sesión de FOTOS al natural

Ludwika Paleta se ha convertido en la gran sensación de redes sociales, donde acumula millones de seguidores, a quienes nunca duda en deleitar con fotos en las que presume su belleza natural y su pasión por la moda, pues siempre lleva los atuendos perfectos para cada temporada y en muy contadas ocasiones se deja ver muy coqueta al resaltar su lado más sensual, como en su última publicación en la que posó desde la regadera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de "Madre solo hay dos" elevó la temperatura al mostrar su figura al natural desde el baño y con el cabello aún mojado por la regadera, asimismo, dejó ver que no necesita de las prendas más lujosas ni del maquillaje más elaborado para arrebatar suspiros y demostrar que es la mujer más guapa.

Ludwika siempre muestra su sensualidad en bata y trajes de baño, pero nunca había hecho un 'desnudo' como este. (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

Cubierta por un cristal; así modeló Ludwika Paleta

"¿Ya se bañaron?", fue la descripción con la que acompañó su última sesión de fotos con la que confirmó que incluso recién salida de la ducha tiene una belleza única con un cutis de quinceañera, además de una silueta torneada y firme con la que ha conquistado la red al modelar los bikinis ideales para mujeres de más de 40 años y que no pueden faltar esta primavera y verano.

En las imágenes se observa a Ludwika Paleta recargada en uno de los cristales del cuarto de baño con el que sutilmente se distorsiona su figura, pero sirve para revelar que la famosa de 43 años acababa de tomar una ducha cuando se tomó las fotos, ya que el lugar se ve sutilmente empañado por el vapor.

La siguiente foto fue la que se robó la atención de todos porque la protagonista de "Guerra de Likes" se dejó ver al natural con un desnudo en el que presumió una silueta y melena rubia aún mojada y un tanto despeinada. En la captura, la actriz cubre la mitad de su cuerpo detrás del cristal, mientras cubre su busto con sus brazos sin dejar de ver directamente a la cámara para mostrarse por primera vez desde la intimidad.

Ludwika Paleta se dejó ver como pocas veces al posar al natural en esta sesión. (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

En su look, además de una melena empapada con la que no le debe nada al peinado "efecto mojado", también destaca una manicura oscura que, por las fotos en blanco y negro, no se distingue el color de las uñas, pero sin duda alguna, ayudan a dar el toque final de sensualidad y atrevimiento, sin perder la elegancia.

A los pocos minutos la publicación superó los 29 mil me gustas, incluyendo los de algunos famosos como Dominika Paleta, quien bromeó "mijaaaaa, ¿y la toalla?"; mientras que Michel Brown destacó "todavía no, pero ya mismo". Por su parte, sus millones de seguidores la llenaron de halagos con opiniones como "qué guapa te ves", "esa mirada", "la más bella", "eres perfecta" y "hermosísima".

La actriz confirmó que al natural y sin una gota de maquillaje, es la mujer más guapa. (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

