La serie mexicana más ESPERADA y DIVERTIDA para ver en HBO Max |TRÁILER

Desde que las personas han pasado prolongadas estancias de encierro en casa tras la pandemia, los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Lo que encontramos en HBO Max

En este sentido, los títulos que ofrece la plataforma que es propiedad de Warner Bros. Discovery sin duda ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta plataforma ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

¿De qué trata "Las Bravas FC"?

En esta ocasión te recomendamos una producción que se sumó recientemente al amplio catálogo, y se trata de la serie mexicana de comedia “Las Bravas FC”, la cual sigue la historia de un equipo de futbol femenil quienes buscan conseguir un título, y mientras lo hacen, deberán pasar por diversas situaciones y complicaciones que las harán crecer de manera individual y grupal.

Esta nueva producción en serie cuenta con las actuaciones de Mauricio Ochmann, Mauricio Barrientos “El diablito”, Ana Valeria Becerril, Kariam Castro, Keyla Caputo, Emeralda Soto y Mariané Cartas.

