BTS: ¿Dónde comprar su nuevo álbum PROOF y cuánto cuesta?

BTS podría romper un nuevo récord en ventas con su nuevo álbum "PROOF", su comeback será el próximo 10 de junio. La pre-venta para adquirir su disco ya comenzó en varias tiendas online, principalmente de Corea del Sur, pero si no sabes dónde comprarlo o desconfías, nosotros te dedimos el sitio más seguro.

Comprar por Internet se ha vuelto una de las formas más fáciles de adquirir productos de BTS y K-Pop en general, pero hay quienes no confían en proporcionar sus datos personales, tarjetas bancarias o no quieren esperar tanto para recibir sus álbumes, pues a veces la entrega es tardada.

BTS podría llegar a sobrepasar el millón o los dos millones de preórdenes para "PROOF" y acumular miles de ventas durante el primer día o semana de su lanzamiento, las cuales los ayudarán a posicionarlos en Billboard y en los charts de Corea, sobre todo Hanteo, el más importante.

PROOF: Precio y dónde comprar

Siempre que vayas a comprar un álbum de BTS es importante fijarte que la tienda aclare que cuenta para Hanteo, este chart mide las ventas fuera y dentro de Corea para sumar puntos en los shows musicales .

Hay varias tiendas confiables que te recomendamos, los precios varían, pero todas te permiten elegir versión, algunas liquidar en dos pagos o recibirlo en menos de una semana. PROOF de BTS tiene un precio de 51 dólares por la versión Standard, 17.92 por la versión compact (CD) y 68.93 por el set de ambas.

Necesitas convertir los dólares al precio de venta del banco receptor de la tarjeta con la que pagarás, multiplica el precio del disco que se muestre en la tienda. Es decir, si cuesta 17.92 dólares, lo multiplicas por los 20.74 pesos del banco. Las opciones que te mostramos tienen diferentes cantidades, deberás elegir en función del tiempo de entrega, precio del envió, beneficios de la compra.

Tiendas confiables para comprar PROOF de BTS

Monkish Store

Es una página de Facebook muy confiable, ya que tienen su tienda física en Plaza Galerías de las estrellas. Siempre dan facilidades de dos pagos para apartar la versión de tu preferencia, sus precios oscilan entre los 500 y 2 mil pesos, dependiento la versión. Hacen entregas personales y enviós a la república (costo aparte), o en su local. El pedido llega entre 15 a 20 días a México.

Mixup

Aún no anuncian su preventa, pero son uno de los proveedores más confiables, ya que tienen su sección K-Pop. Podrás esperarte hasta que anuncien el lanzamiento e ir a una tienda física, es la opción más confiable si no cuentas con tarjeta o no quieres comprar por Internet.

Weverse

Es la tienda oficial de BTS, además tienen como beneficio un regalo sorpresa si compras en su App oficial. El problema, es que sus envíos suelen ser muy caros y tardan en llegar.

Pop Seoul Store

Es una tienda mexicana 100% confiable, aunque sus pedidos suelen agotarse con facilidad. Solo debes ingresar a su sitio oficial, comparar precios en pesos mexicanos y elegir tu versión. Entregan entre 1 semana a 15 días. Eso sí, no suelen tener beneficios especiales como pósters o regalos de preventa, pero es una de las opciones más económicas, aunque cobran.

Kpoptown y Ktown4u

Son tiendas online 100% confiables, sus precios suelen tener descuentos del 20% o un par de dólares, solo debes calcular el precio del envío express o standard, ya que suele salir lo mismo si lo compras con una store, Weverse u otro sitio. Solo debes registrarte con una cuenta (puedes traducir la página o buscar un tutorial en Youtube, pues está en inglés). Es el sitio oficial más usado por las fans del K-Pop.

