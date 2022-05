Michelle Salas supera la belleza de su mamá con el vestido ideal de verano para todas las edades

La influencer y modelo Michelle Salas vuelve a robar miradas en redes sociales y está vez superó a su mamá, la cantante y actriz Stephanie Salas, pues se mostró con mucho estilo y belleza en un vestido ideal para el verano y para mujeres de todas las edades, con el que también dio cátedra de moda.

La también hija del cantante Luis Miguel, tiene 32 años y actualmente reside en España. En plataformas como Instagram se ha convertido en referente de moda, y cuenta con millones de fans, con quienes comparte su gusto por el buen vestir y algunos consejos de belleza y estilo de vida.

Michelle Salas se luce con el vestido ideal de verano

Fue este miércoles cuando Michelle sorprendió a sus fanáticos con una fotografía en la que se le puede ver tomando el sol y sentada en una silla de jardín, luciendo un vestido bordado de color blanco con flores amarillas, pieza perfecta para que la usen mujeres de cualquier edad.

Michelle luce su belleza al máximo. Foto: IG @michellesalasb

"Somewhere between spring and summer" (En algún lugar entre la primavera y el verano), fue la frase con la que Salas acompañó la imagen que ha causado revuelo entre sus millones de seguidores, pues con sólo unas horas de haberla publicado ya ha recibido miles de "me gusta".

La hija del intérprete de "La incondicional" se ha convertido en un ícono de moda, lo que confirma cada uno de los looks que luce en sus redes sociales, en las que deja claro su gusto por el buen vestir, como lo hizo este día con su atuendo que combinó con sandalias de piso y lentes oscuros.

La modelo, hija de Stephanie Salas, se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, que es su bisabuela, inició una gran dinastía de artistas. La abuela de Michelle es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán.

