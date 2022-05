¿Nueva cirugía? Piden a Yolanda Andrade que “le pare” al bótox por drástico cambio en su rostro

Yolanda Andrade se colocó una vez más como blanco de la polémica durante su participación en “La Casa de los Famosos 2”, aunque esta vez fue por el drástico cambio que experimentó en su rostro según los fans del reality show, donde no ha dudado en lazar fuertes críticas contra los participantes.

La conductora de “Montse y Joe” dio de qué hablar luego de que los internautas notaran que no podía mover bien su boca durante una crítica a Laura Bozzo, lo que de inmediato desató rumores de que podría estar “abusando del bótox” pese a las críticas que lanzó contra las famosas que lo usaban.

“Yola, ya párale con el bótox, reina, ¡basta! Somos adultas”, “Ya no gesticuló, nada más porque la queremos”, “La Yola siempre se me ha hecho guapa, pero abusó del bótox, parece muñeco de ventrílocuo, no puede cerrar la boca” y “Pensé que era Gloria Trevi, ya todas se ven iguales”, fueron algunos de los comentarios.

Yolanda Andrade se ha caracterizado por no ocultar nada a sus seguidores y algunos aseguraron que de haberse sometido a un nuevo tratamiento estético ella no dudaría en aceptarlo, sin embargo, hasta el momento la conductora no ha mencionado nada al respecto.

Cirugía de Yolanda Andrade

Los rumores sobre el supuesto abuso del bótox por parte de Yolanda Andrade son cada vez más fuertes; sin embargol, la conductora sí se ha sometido a tratamientos estéticos para mejorar el aspecto de la piel en su rostro y dio detalles de ello durante una entrevista para el canal de YouTube de Monserrat Oliver.

Andrade se sometió a una intervención con técnica láser en agosto del 2020, una operación que le ayudó a rejuvenecer 10 años al disminuir las arrugas de la frente, quijada, párpados y el cuello.

“Lo que sucedió es que yo me hice una operación en mi cara, una cirugía láser impresionante. Lo único que me encajaron es una cosa aquí atrás (de las orejas)”, dijo Yolanda Andrade a su compañera de escena.

