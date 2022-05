'La Roca' en Jalisco: ¿Dónde estará la destilería de Tequila Teremana que Dwayne Johnson abrirá?

El tequila es una de las bebidas más representativas de México y su fama ha dado la vuelta al mundo conquistando mexicanos y extranjeros, este es el caso de Dwayne Johnson quien decidió viajar a Guadalajara, Jalisco, y sumarse a las celebridades que tienen su propia marca.

El actor conocido como "La Roca" sorprendió a sus más de 300 millones de seguidores en Instagram con imágenes en las que presume su paso por una de las regiones más bellas del país, aunque Johnson está en México por negocios pues contempla abrir una segunda destilería.

Debido al éxito que ha tenido su tequila "Teremana" el actor de Hollywood decidió expandir su negocio en México cumpliendo uno de sus grandes sueños, para lo que decidió dedicar algunas palabras a quienes desconfiaban de su visión y agradeció el apoyo de sus seguidores.

"Estoy sonriendo porque muchos me llamaron loco por tener grandes ambiciones y metas en la industria del tequila/licores (...) Me han llamado loco toda mi vida y si algo me apasiona, lo hago. Podría ganar, podría recibir una patada en el trasero; de cualquier manera, es mi pasión la que siempre me guiará", escribió el actor.

¿Dónde está 'Teremana'?

El protagonista de “Jumanji” describió su tequila como el “más limpio del mundo” con un sabor “crujiente y delicioso”, lo que evitaría que al consumirlo, según señaló bromeando, provoque una resaca al día siguiente.

De acuerdo con las publicaciones de Dwayne Johnson, la destilería está ubicada en Jesús María, Jalisco, aunque no se sabe más al respecto en su sitio web detallan que se usan negocios y prácticas locales, lo que permitiría que el tequila fuera sostenible.

El actor externó su felicidad y orgullo por la gran aceptación que ha tenido su tequila, aunque no evitó ser blanco de memes en redes sociales por su visita en México y las fotografías que compartió que él mismo describió como "sexys".

