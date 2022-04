¡Lenny Kravitz en México! Captan al músico paseando por las calles de la CDMX | FOTOS

Este miércoles las redes sociales estallaron por fotos en las que se puede ver a Lenny Kravitz paseando por las calles de la Ciudad de México, aunque muchos pensaron que se trataba de una broma fue el músico quien confirmó que se encuentra en la capital del país.

“1:52pm. Ciudad de México”, con esta leyenda y acompañada de una imagen en la que se le puede ver caminando como si nada por las calles de la CDMX, el músico de 57 años causó gran alboroto al confirmar su presencia logrando que muchos corrieran para intentar buscarlo.

En la imagen que compartió Kravitz se le puede ver con el atuendo estilo rockero con botas, que tanto lo caracteriza, y con lentes oscuros. Todo parece indicar que no tenía la intención de pasar desapercibido, pues no dudó en pasear junto a otras personas que no se percataron de su presencia.

Algunos usuarios compartieron fotografías en las que señalan haberlo visto por la Avenida Revolución, en la colonia Mixcoac de la capital del país. Incluso, identificaron la joyería que aparece en la foto del también productor estadounidense y que está ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué hace en México?

Los fans expresaron su felicidad por la presencia de Lenny Kravitz en México, aunque no tardaron en cuestionar si se trata de un nuevo proyecto relacionado con el cine o la música. Hasta el momento no se han revelado más detalles al respecto, pero se espera que sea en los próximos días cuando se revele el misterio.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter con el que le da la bienvenida al músico usando el hashtag "La ciudad que lo tiene todo".

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios bromearon señalando que el también cantante se encontraba en un tianguis probando algunos de los antojitos más famosos en la CDMX, como las "gorditas".

“Eres humilde, mi chiquito”, “¡Qué onda con Lenny Kravitz! Se ve más joven que cuando era joven” y “Un Lenny Kravitz y una gordita de pastor es lo único que requiero de Mixcoac en este momento”, fueron algunos de los comentarios que estuvieron acompañados de redes sociales.

