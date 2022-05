Así fueron los momentos previos a la operación gástrica de Liliana Rodríguez, hija del “Puma” Rodríguez

Liliana Morillo, hija mayor de José Luis Rodríguez, mundialmente conocido como El Puma, ya hace un tiempo se distancio de él por motivos que no se han esclarecido del todo. La realidad es que la relación es mala, llegando incluso a que la mujer no porte el apellido paterno.

Hace poco Liliana Morillo, que es actriz y ya ha formado un gran fandom de personas que la quieren y apoyan, cumplió años y si bien tuvo muestras innumerables de afectos, El Puma Rodríguez no la saludo, al menos públicamente, dejando más que claro que su relación está más que destruida y no pareciera tener retorno.

Liliana Morillo un año arás.

Recientemente, Liliana Morill sorprendió a sus fans en redes sociales al compartir un video inédito de los minutos previos a entrar al quirófano para colocarse una manga gástrica que cambió su calidad de vida y también su físico ya hace un año atrás. "Conmemorando hoy 28 de abril del 2022 un año de mi manga gástrica, 40 kilos menos. Un año de metamorfosis. Aquí les dejo una compilación de vídeos minutos antes de entrar a quirófano, algo chorrada pero confiando en el gran YO SOY.", dijo en Instagram.

Además, Liliana agregó una confesión y agradecimientos a quienes hicieron posible la operación: "tanto tiempo de cobardía y auto sabotaje, pero entendiendo que el tiempo de DIOS es perfecto y que mi vida no es mía si no dé EL y ÉL decide cuándo donde cómo y con quien. Gracias @malusore por acompañarme operándote conmigo. Gracias @elcocoterodelila por existir y siempre estar presente cuando me he sentido vulnerable y perdida en tus brazos soy niña otra vez y en tu Dulce voz descansa mi alma".

Ya después de un año, hay que admitir que la manga gástrica de Liliana Morillo ha sido un rotundo éxitos y los resultados están a la vista ya que hoy presume una linda silueta y hasta se animó a volver a la televisión como invitada a un programa de Telemundo.