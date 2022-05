Belinda: 5 exitosas canciones que fueron la copia de temas musicales de otros cantantes

Belinda es una de las cantantes más guapas y talentosas del momento. Sin embargo, a raíz de su ruptura con Christian Nodal, fue ampliamente cuestionada por ello y por el destino que tendría el anillo de compromiso que el cantante le dio.

Pero gracias a su nuevo proyecto audiovisual, las miradas nuevamente se centraron en su trayectoria profesional, dejando de lado su vida personal.

Fue así, que a raíz de que se publicara el tráiler oficial de 'Bienvenidos a Edén', que por cierto, se estrena este 6 de mayo, la guapa española volvió a figurar en el mundo de la farándula por su ansiado regreso a las pantallas.

Aunque, como es natural muchos de los belifans revivieron algunos de los éxitos musicales de su ídola en redes sociales, permitiendo que algunos usuarios localizaran ciertas similitudes de los temas de la estrella con otras canciones musicales. Volviendo a poner en el ojo del huracán antiguas especulaciones de que Beli llegó a plagiar algunas canciones.

No obstante, no se tiene conocimiento de que Belinda haya enfrentado alguna demanda legal por derechos de autor, por lo cual, estas canciones que se volvieron algunos de sus más exitosos temas musicales son solo covers, y si aún no tienes idea de qué melodías se trata, aquí te lo decimos.

1. "Boba niña nice"

Una de las canciones que más revuelo causó en la adolescencia de Belinda fue "Boba niña nice", una canción que además de despertar el lado más competitivo de la hermosa española, la hizo formar parte del top ten de las artistas más escuchadas de diciembre del 2003.

Sin embargo, esta canción tiene su versión en inglés, la cual fue lanzada apenas unos meses antes que el sencillo de Belinda, ya que en septiembre de ese mismo año Kim-Lian se volvió un éxito con la llamada 'Teenage superstar', canción que por cierto, también guarda similitudes de ritmo con la melodía entonada por la ex de Nodal.

2. "Muriendo lento"

Más que una inspiración, esta canción es verdaderamente un 'refrito' del tema musical que en 1993 lanzó una de las bandas más exitosas del momento: Timbiriche.

Así es, si no eres fan de esta agrupación que muchas generaciones siguen venerando, te dejamos la versión original del tema que protagonizaron Belinda y Moderatto en 2004.

3. "No entiendo"

Una de las colaboraciones musicales menos valoradas de Belinda es la que hizo con Andy & Lucas para la canción 'No entiendo'. Dicho tema también cuenta con una versión interpretada únicamente por la actriz, aunque el video musical oficial incluye al dúo español.

No obstante, este tema constituye un cover de la canción del grupo 'K-otic', la cual, al igual que la versión en inglés que Bali protagonizó, se titula 'I Don't Understand You'.

4. "Niña de ayer"

Esta canción que se volvió un himno entre las adolescentes de los 2000, constituye otro cover que Belinda hizo de una versión en inglés, en esta ocasión de 'Everyday Girl', canción interpretada por Preluders.

Si no la has escuchado, te dejamos este video para que compares los estilos de cada interpretación de la popular canción.

5. "Mentiras"

Otra de las polémicas más recientes que protagonizó Belinda fue cuando sacó a la luz su tema 'Mentiras', el cual algunos usuarios aseguran, guarda un gran parecido con el tema musical de Karol G, titulado 'Makinon'.

En especial si ponemos atención al coro de ambas melodías, ya que en las dos se escucha un ritmo similar e incluso el uso de palabras iguales.

