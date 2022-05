Andrea Legarreta: 5 FOTOS en mini falda con las que afirmó tener las mejores piernas de "Hoy"

La guapa Andrea Legarreta es una de las conductoras y actrices más queridas por el público mexicano, pues con su crisma ha logrado ganarse el cariño y respeto de todos. Además, con su participación en el matutino de Televisa, "Hoy", ha demostrado ser toda una experta en moda, lo que también la ha llevado a convertirse en uno de los referentes de estilo de cientos de mujeres, ya que siempre sabe qué usar y cómo usarlo para causar sensación.

Por si fuera poco, la conductora también ha conquistado las redes no sólo al tener casi seis millones de seguidores en plataformas como Instagram, sino porque siempre que sube nuevas fotos rápidamente se convierte en tendencia ya sea para hablar del look en sí o de la belleza única con la que sigue flechando el corazón de Erik Rubín. Pero si hay algo que aman los fans de Andrea Legarreta es que a sus 50 años siga presumiendo la mejor figura y unas piernas de impacto.

Y es que ya sea en sus looks con pantalones ajustados, con vestidos o mini faldas, la madre de dos guapas adolescentes sigue comprobando que no hay nadie que derroche estilo como ella y si de presumir atributos se trata, la también actriz no sólo destaca por una mini cintura, sino también por unas piernas torneadas y largas con las que luce como pocas famosas las prendas más cortas. Y para rememorar sus mejores looks te compartimos las siguientes 5 fotos en las que demuestra ser la gran sensación.

Andrea Legarreta se ha sumado a cada una de las tendencias de moda como las lentejuelas y las plumas. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Uno de los looks con los que "La Legarreta" ha causado furor en "Hoy" y en redes sociales es el anterior, pues con una mini falda de lentejuelas presumió unas piernas kilométricas y torneadas por el ejercicio. Además, dejó en claro que este tipo de prendas cortas no están peleadas con la elegancia, pues más guapa que nunca dio una cátedra de estilismo al agregar una camisa de botones y cuello, que también tiene las tendencias del momento con puños de plumas.

Asimismo, con apuestas más atrevidas y con un toque coqueto destaca este look monocromático en el que se robó todas las miradas al sumarse a la tendencia del cuero, que dominará toda esta primavera y verano. Pues con un mini falda asimétrica presumió un cuerpo delgado y una cintura de infarto.

En los looks de Andrea Legarreta nunca pueden faltar los tacones, ya sea en sandalias o en los más elegantes con punta triangular que ayudan a que las piernas se vean aún más largas y perfectas.

En su cátedra de moda, la famosa ha dejado en claro que las sandalias no pueden faltar esta primavera. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Por supuesto, los estampados no pueden faltar en los looks de Andrea Legarreta y si se trata de aquellos geométricos, las mujeres con poca cadera pueden sacar provecho de ellos para ar volumen en la zona; sobre todo si se combinan con una mini falda en corte 'A' como esta que llevó con todo el estilo.

En cuanto al complemento de sus looks, la famosa ha presumido que las chaquetas se pueden convertir en las mejores amigas de las faldas, sobre todo si sin cortas. Por otro lado, también destaca por llevar diseños que pocas se atreverían, pero que la hacen lucir sensacional, un ejemplo es esta falda corta, pero con tiras largas que dan un toque coqueto y único a las piernas.

Accesorios como collares tampoco pueden faltar en los looks de Andrea Legarreta (Foto: Instagram @andrealegarreta)

La conductora de "Hoy" sabe que los zapatos nude ayudan a que la silueta se vea más alargada. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Claro que las faldas no son la única prenda con la que Andrea Legarreta ha causado sensación, pues los vestidos de lentejuela y con transparencias son todo un clásico. Además, cubrir las piernas con unas medias de red ha sido un gran acierto de la conductor par lucir sensual y con elegancia.

Las plataformas son ideales para que las piernas tengan una mejor forma. (Foto: Instagram @andrealegarreta)

