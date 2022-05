Ex atleta de Exatlón México impacta con street look de mini short | FOTO

El programa Exatlón México hizo que el público se encariñara con muchos de los participantes, pero hay una atleta en especial que logró conquistar el corazón de todo el mundo tanto por su personalidad como por su belleza y, por supuesto, por su figura perfecta y marcada gracias a una intensa rutina de ejercicio. Por si fuera poco, la famosa suele llevar los mejores looks con los cuales presumir unas piernas fuertes y de impacto.

Se trata de Valery Carranza, quien siempre que comparte una nueva foto conquista la red y afirma que el tocho bandera es una de las mejores opciones para lograr conseguir unas piernas marcadas que lucen magníficas con todo tipo de ropa, sobre todo con un mini short, una de las prendas favoritas de la ex concursante de la cuarta temporada de Exatlón México.

Desde su cuenta de Instagram, donde la influencer cuenta con más de 600 mil seguidores, siempre comparte fotos y videos de sus entrenamientos y atuendos, y con su última publicación no podía defraudar a sus fans, ya que presumió el mejor look para sumarse a la tendencia del street style. La mejor parte de este outfit es que sólo se necesitan prendas y accesorios que resultan básicos del guardarropa.

De acuerdo con la ex atleta, para lograr el street look perfecto basta con lucir un mini short negro, sobre todo si se trata de una pieza de lycra, ya que se ajusta muy bien al cuerpo y es ideal para que cada uno de los músculos se marque. Por otro lado, es necesario usar una camiseta con estampado que puede ser un animal print de leopardo como el que Valery Carranza lució en esta foto.

Así conquistó la red Valery. (Foto: IG @valerycarranza.mx)

Por supuesto, esto no es lo único a destacar del look de Valery, ya que un estilo tan marcado e influenciado por lo urban como el suyo, unos sneakers que mantengan la paleta de colores del atuendo son más que perfectos. Asimismo, accesorios como una gorra negra y lentes de Sol ayudarán a elevar el outfit.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la ex concursante de Exatlón México causa furor en la red por llevar los outfits ideales para todas aquellas personas que aman el deporte, pues en cada una de sus fotos, la lagunera ha presumido el mejor estilo que la ha llenado de halagos de todos los fans que siempre la apoyaron durante una temporada con el equipo azul.

Valery no sólo tiene seguidores por su paso en la competencia, pues también es una de las mujeres más queridas que forman parte del seleccionado nacional, donde demuestra su talento como nadie más. Es por ello que no sorprende ver que con su último street look recibió comentarios como "linda" o "las mejores fotos", así como más de cinco mil me gustas.

