Maribel Guardia dejó de trabajar ¿por Joan Sebastián?: "Se molestaba cuando me veía en una película"

Hace más de 20 años, una de las parejas que más seguía la gente era la del cantautor Joan Sebastián y la guapísima Maribel Guardia, pero con el tiempo se supo que no todo fue miel sobre hojuelas en ese idilio, pues el originario de Juliantla, Guerrero, era una persona muy difícil que hizo sufrir a la puertorriqueña, ya que era muy celoso, pero además infiel.

Maribel Guardia ha amasado una trayectoria de más de cuatro décadas, ha tenido que poner mucho esfuerzo, pero también ha afrontado momentos muy complicados. Ahora sus fans recordaron el momento en que ella contó sobre las conductas “tóxicas” de Joan.

Muy posesivo

Comenzaron a salir en 1992 y tres años después tuvieron a su hijo José Julián. Sin embargo, Maribel contó en 2020 para “El Minuto Que Cambió Mi Destino”, un programa de Gustavo Adolfo Infante, que Joan siempre fue muy celoso, “había dejado de trabajar, se molestaba cuando me veía en una película, una vez quebró una guitarra... Me amargó un poco que fuera muy celoso”, reveló. Sin embargo, dejó entrever que fue una "decisión" propia abandonar los proyectos y así no tener problemas en su matrimonio.

“No saludaba a nadie, porque ya sabía que sería un show, ese era un defecto, pero tenía muchas más cualidades. Siempre fue muy buen papá amaba a sus hijos, a todos”, agregó.

Parecían la pareja perfecta. Foto: Especial.

Terminaron por una infidelidad de él

Ella descubrió la infidelidad de Joan Sebastian cuando estaban en casa viendo un programa de espectáculos, de Juan José Origel, quien reveló que captaron al intérprete bailando y besando a Arleth Terán, pero desde un principio supo que la culpa era de él.

“Decidí que me iba a separar, él no me dejó a mí, me lloraba, me suplicaba, pero no quise, me di cuenta que ese sería un patrón de vida, él me iba a lastimar más y yo sufrí mucho, eso me partió el corazón”. Puso fin a su relación en 1996.

Eventualmente Maribel Guardia y Joan Sebastian lograron hacer una relación cordial por el bien de su hijo, inclusive fue madrina de una de las hijas del querido cantautor que falleció en 2015. La también cantante rehizo su vida al lado de Marco Chacón, con quien ya lleva más de dos décadas.

