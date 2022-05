"El último Rey" recrea polémica FOTO de Alejandro Fernández, ¿recuerdas ese momento?

La segunda temporada de la serie de "El último Rey" sigue dando de qué hablar, debido a que retrata varios aspectos de la vida de Vicente Fernández y su familia. Ahora, la producción revivió una de las polémicas en las que se vio involucrado Alejandro Fernández, se trata de la foto en la que aparecía borracho.

En 2016, "El Potrillo" pasó unos días en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. El cantante de "Como quien pierde una estrella" se fue de fiesta y terminó en muy mal estado, sin embargo, el hijo del "Charro Huentitán" no pudo pasar desapercibido, ya que se tomó unas fotos con par de hombres, las cuales se hicieron virales en internet.

Así recrearon la foto de Alejandro Fernández en "El último Rey"

La bioserie de Vicente Fernández, inspirada en el libro no autorizado de la periodista Olga Wornat, volvió a dar de qué hablar después de que recreara el bochornoso momento que pasó la Dinastía Fernández, debido a los excesos del "Potrillo", quien apareció sin camisa y en muy mal estado en aquella fiesta.

El encargado de recordar dicha imagen fue Vince Miranda, quien reinterpreta a Alejandro Fernández, en la serie "El último Rey". Previo a que se revelara la polémica foto, en la escena el personaje del cantante dice: "Yo no creo en las etiquetas. Si algo te queda, te gusta y te queda, hazlo y punto. Mucha gente cree que rayo en el libertinaje pero para qué andan de metiches, es mi intimidad, solo mía"

Miranda recreó la foto lo más parecida posible, pues en ella sale junto a dos hombres, sin camisa y con la mirada perdida, tal y como Alejandro Fernández aparecía en aquella imagen que después dijo lo hizo sentir "profundamente avergonzado", ya que también fue víctima de burlas, memes y especulaciones, puesto que se decía que había acudido a un bar LGBTTTIQ en Guadalajara, Jalisco.

"No soy un activista, mi intimidad me pertenece solamente a mí. Soy un cantante, pero no soy un modelo a seguir. Si la gente quiere pensar que he hecho cosas, adelante, son libres de pensarlo... yo sé lo que he hecho, es mi vida y soy feliz", dice en la trama, el cantante de "Me dediqué a perderte".

Alejandro Fernández se sintió avergonzado por la foto borracho

En tanto, en la vida real, Alejandro Fernández tomó sus redes sociales para explicar la situación bochornosa en la que se vio involucrado. En su publicación es Facebook, el hijo de "Don Chente", quien falleció el pasado 12 de diciembre del 2021, se dijo avergonzado.

“Me siento profundamente avergonzado (...) Dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos. Por lo que me entristece ver los falsos comentarios que circulan en algunos medios”, indicó en el largo desplegado que hizo en aquel entonces.

