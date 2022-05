Shiloh Jolie Pitt volvió a deslumbrar a todos con un increíble baile

Tras mucha espera, Angelina Jolie y Brad Pitt pudieron traer al mundo a su primera hija biológica, la dulce Shiloh Jolie Pitt. Si bien la joven no ha querido que su vida fuera pública, lo cierto es que la fama de sus padres la han llevado a estar en las tapas de varias revistas del mundo. Desde que era muy pequeña siempre fue cuestionada por sus elecciones de todos tipos.

La hija de la famosa pareja de actores, prefirió siempre vestirse como sus hermanos varones. Su madre siempre intentó defenderla de las críticas. Incluso llegó a suplicar que dejaran de encasillar a Shiloh en un género y que ella tuviera la libertad de ser lo que quisiera ser.

Shiloh Jolie Pitt brilla por si misma.

En los últimos meses Shiloh Jolie Pitt ha dejado de lado el corte y la vestimenta más masculina. Ha pasado por la alfombra roja junto a su madre sorprendiendo a todos. Con vestidos y melena nueva ha logrado dar cuenta de que el parecido con la popular y bella actriz es más que increíble a su misma edad.

Si bien parece que Shiloh brilla por sí misma, no está haciéndolo por heredar el talento de Angelina o Brad Pitt frente a las cámaras de sus padres, si no que la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido la fuente de inspiración de muchos adolescentes que al igual que ella han atravesado por situaciones similares. Ahora al verla presumir de su talento en el baile, no hacemos más que darnos cuenta de la importancia de que la hayan acompañado y apoyado toda su vida.

Para bailar Shiloh Jolie Pitt tiene mucho carisma, así como sus padres lo tienen para el cine.. Fue una cuenta fan de la joven la que filtró el video que pronto se llenó de likes del fandom propio que la sigue desde hace tiempo.