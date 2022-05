Ella es la única que logra poner nervioso a Suga y causa los celos del ARMY de BTS

Suga, también conodico como Min Yoongi, es uno de los integrantes que es conocido por su semblante serio, pues es muy reservado en general. Sin embargo, quedó demostrado que su personalidad puede ser muy tierna, sobre todo cuando conoció a esta chica que es la única capaz de ponerlo nervioso.

La vida amorosa de Suga no es inexistente, en el pasado se habló de que le escribió una carta a una ex novia que era su mejor amiga, pues cuando fueron pareja él no la trató como debería y decidió pedirle perdón. También ha sido relacionado con cantantes como Suran.

Las pocas veces que ha dejado ver sus emociones, ha conmovido al ARMY, pero también las ha sorprendido mucho cuando deja ver su faceta emocional. Conoce a la única que logra ponerlo nervioso y tímido, Suga conoció a esta chica y se convirtió en la envidia del ARMY.

Suga se pone nervioso al estar junto a Taylor Swift

BTS asistió a los Billboard Music Awards en 2018, donde pudieron conocer a una infinidad de famosos y cantantes, pues en ese año su carrera se consolidaba para despegar y convertirse en un fenómeno mundial. Una d elas afortunadas que logró conocerlos fue la chica que puso nervioso a Suga.

En el backstage, BTS se encontró con Taylor Swift, una de las artistas femeninas más importantes. La cantante no dejó pasar la oportunidad para posar junto a ellos y tomarse una foto, pero la reacción de Suga llamó la atención de sus fans, quienes se emocionaron con el momento.

El rapero de BTS se puso nervioso y tímido cuando la tuvo justo a su lado, ni siquiera podía mirar atrás mientras ella se acomodaba para la foto. Desde que la vio acercarse, Suga no podía ocultar su nerviosismo, incluso sonreía de manera tímida sin poder creerlo.

Algunas creen que se pudo sentir intimidado por lo alta que es, pero notaron que intentaba ocultar su reacción con una de sus manos, pues parecía no saber qué hacer. Al parecer, ella sería una de sus cantantes y crush de Suga, por lo que tenerla enfrente de él lo hizo reaccionar así.

