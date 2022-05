Christian Nodal comprará millonaria mansión en Los Angeles, ahora "vivirá en el paraíso", ¿se cansó de México?

Christian Nodal dio de nuevo la nota este jueves y no precisamente debido a una nueva filtración o polémica declaración, ya que en esta ocasión el cantante de regional mexicano atrajo los reflectores de la prensa luego que se diera a conocer que planearía mudarse a Los Angeles, Estados Unidos, y para ello estaría dispuesto a adquirir una lujosa propiedad.

Así lo dieron a conocer los conductores del popular programa "Chisme no Like", Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes adelantaron que el artista mexicano, quien actualmente se encuentra residiendo en Estados Unidos, planearía adquirir una mansión ubicada en Hollywood Hills, en Los Angeles.

Y aunque muchos ya especulaban desde hace semanas que el cantante de regional mexicano estaría dispuesto a dejar México con el objetivo de obtener mayor seguridad y tranquilidad en el vecino país del norte, hasta ahora Nodal había negado estos supuestos y aseguraba que si bien busca mayor seguridad para él y su familia por el momento cuestiones relacionadas con el trabajo lo habían orillado a permanecer más tiempo en esta ciudad vecina de México.

Christian Nodal renta la residencia en 600 mil pesos

Para adquirir la propiedad Christian Nodal no escatimaría en costos y al parecer estaría dispuesto a invertir una millonaria cantidad de efectivo, dieron a conocer los conductores de "Chisme No Like", además refirieron que el cantante ya había puesto interés en la mansión debido a que actualmente es la residencia que renta por el equivalente a entre 500 y 600 mil pesos mensuales.

Con esta decisión ha quedado claro para muchos que Nodal ha pensado seriamente en mudarse no solo de ciudad sino también de país, contrario a lo que había declarado en recientes entrevistas, además, todo parece indicar que se cansó de pagar la millonaria renta mensual y ha optado por darse el gusto de hacer suya la espectacular residencia californiana.

Fue esta semana cuando Christian Nodal dejó ver en una transmisión en vivo el interior de la lujosa mansión en donde disfruta trabajar pero también pasar el rato con sus amigos, ya que además de una espectacular vista y alberca, la residencia cuenta con una sala de cine, en donde pasa sus mejores momentos junto a familiares y también al lado de sus mejores amistades.

''Christian Nodal hace un en vivo y se ve la mansión que él renta en Hollywood Hills cuando vine a Estados Unidos, ahora, el rumor que tenemos de muy buena fuente, es que él podría, porque está muy interesado, en llegar a comprarla'', fueron las palabras de la conductora de "Chisme No Like", Elisa Beristain, al informar de la intención de Nodal de adquirir el inmueble.

La mansión posee grandes habitaciones, piscina al aire libre, terraza con una vista espectacular a los jardines, así como amplios accesos a la misma.

''Él lo rentó con todo y muebles, esta casa está en Airbnb, imagínense lo que costará, estamos investigando, pero sería un aproximado de entre 25 a 30 mil dólares (aproximadamente 600 mil pesos) mensuales por vivir en este paraíso, y el señor está muy interesado'', destacó Beristain.

