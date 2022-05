¿Belinda prepara venganza contra Nodal? Así le daría la "estocada final" a su exnovio | VIDEO

Belinda ha manejado con total discreción su ruptura con Christian Nodal mientras que el cantante no ha dejado de hacer explosivas declaraciones en su contra, algo por lo que la actriz estaría preparando una campaña “mortal” para desprestigiarlo como venganza por arremeter contra ella y su familia en redes sociales.

Desde que los cantantes anunciaron su ruptura en febrero pasado Nodal no ha dejado de hacer polémicas revelaciones en redes sociales, algo que ha logrado molestar a Belinda llevándola a preparar un elaborado plan para evidenciar a su expareja y mencionar las atrocidades que habría cometido durante su relación.

De acuerdo con el programa de espectáculos “Chisme no like”, la cantante había mantenido en secreto su plan para manchar la imagen de su exprometido; sin embargo, algo salió mal y una fuente cercana a ella reveló que, entre otras cosas, estaría por recurrir al movimiento Me Too para ponerle un alto.

Belinda prepara venganza contra Christian Nodal. Foto: Instagram @nodeli_bc4

Además, la intérprete de “Luz sin gravedad” podría escribir un artículo para una conocida revista de espectáculos en la que dé detalles sobre el alcoholismo, la infidelidad y la violencia que vivió junto al cantante mientras estaban juntos, algo que ya habría comenzado con otra información en el mismo medio.

“Han llamado a personas y hay dinero de por medio”, señaló el conductor Javier Ceriani puntualizando en que Belinda prepara algo en grande para vengarse de su exnovio, pese a que ella se ha reservado sus comentarios sobre el fin de su compromiso.

¿Venganza de Belinda?

En los últimos días la revista TVNotas ha compartido algunas entrevistas que realizó a amigos cercanos tanto de Belinda como de Christian Nodal, algo que sería parte de la supuesta estrategia de la cantante para manchar la imagen del cantante de regional mexicano.

Un amigo cercano a la actriz de “Bienvenidos a Edén” reveló en entrevista para TVNotas que Nodal era en realidad “el malo de la historia” pero se habría adelantado a publicar su ruptura y dar su versión para dejar mal a la cantante.

La fuente que se mantuvo anónima confirmó que existió una infidelidad por parte de Nodal con su ex, María Fernanda Guzmán, y esto se sumó al alcoholismo, los celos y la violencia en su relación poniéndole fin definitivamente.

Sobre la conversación que filtró el intérprete de “Amor tóxico” en el que supuestamente Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes y para ayudar económicamente a sus papás, indicó que estaba editada con el fin de perjudicarla pues él había borrado los mensajes que envió.

Y es que, detalló el amigo cercano a la cantante, Nodal le tenía que dar permiso para hacer proyectos y le habría pedido que se saliera de trabajar pues él la sostendría económicamente, de ahí que en la conversación le pida dinero.

