Yailin La Más Viral se inspiró en Verónica Castro y elevó la temperatura

Verónica Castro es reconocida como una de las figuras más importantes del género de la telenovela a nivel internacional. Además, es cantante y presentadora de televisión y madre del músico Cristian Castro. A sus 69 años, sigue siendo influencia para muchas personas, entre ellas Yailin, la más viral, quien se inspiró en Castro y elevó la temperatura en las redes sociales.

Hace 18 años, la actriz sufrió un accidente cuando tuvo un accidente tras presentarse en un elefante a la final de Big Brother VIP. A raíz de esto, Castro confesó que tuvo que someterse a varias cirugías y que su columna vertebral tiene prótesis. Fue elegida como la conductora del reality y al entrar en la locación subida a un elefante fue tirada por el animal. Su espalda tuvo que ser reconstruida, lo que le ha traído varios problemas de salud.

Verónica Castro, actriz de 69 años. Fuente archivo

Verónica Castro, de 69 años, es una de las actrices referentes en el mundo de las telenovelas y sin dudas, una gran influencia para otros artistas. La madre de Cristian Castro habría anunciado su retiro definitivo de la actuación luego de protagonizar la película ‘Cuando sea joven’ y probablemente sea una de sus últimas producciones.

Quien admira a Verónica Castro es Yailin, la más viral. La influencer y novia de Anuel AA se encuentra atravesando su mejor momento. Tanto Yailin como su pareja, están concentrados en sus conciertos y además ya confirmaron que se encuentran viviendo juntos desde hace algunos meses en Miami. La dominicana sorprendió con un particular look.

El look similar al de Verónica Castro. Fuente Instagram @

yailinlamasviralreal

A través de sus redes sociales, Yailin, la más viral, elevó la temperatura al mostrar un particular cambio de look y lo que se asemeja a Verónica Castro es el color de cabello, el cual es un color platinado. Esto causó sorpresa en sus seguidores quienes no tardaron en remarcar la similitud con la estrella de las telenovelas. Luego, en otro posteo, lució su trabajada figura.