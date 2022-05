López Tarso despotrica contra obra de teatro de Silvia Pinal: "No había calidad, no había nada"

Luego de que Ignacio López Tarso, fuera cuestionado acerca de la última obra en la que apareció Silvia Pinal, el primer actor no dudó en asegurar que lamentaba ver a la diva participando en una obra carente de calidad.

"Una comedia sin ninguna calidad literaria ni ninguna calidad dramática, ni ninguna calidad de ningún tipo. Ahí no había calidad. 'Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?' pues el título a mí ya no me gusta, ya me parece una jalada de pelos", expresó Nacho López Tarso para el programa 'De Primera Mano'.