La película más vista en Netflix basada en hechos reales que seguro te va a mover profundos sentimientos |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Nuevas producciones en Netflix

Bajo este panorama, ahora la empresa dedicada al entretenimiento audiovisual, anunció recientemente la variedad de contenido tanto en series como películas durante la llegada del mes de junio, entre las que destacan “La casa de papel: Corea”, “Peaky Blinders”, “Malverde: El santo patrón” con Pedro Fernández y “The Umbrella Academy”, y en cuanto a películas se encuentran como las más esperadas “Centauro”, “Spiderhead” con Chris Hemsworth y “Árboles de paz”.

Sin embargo, existen diversas producciones que prevalecen en el catálogo de la plataforma, y que incluso se han consolidado como clásicos dentro de ésta; tal como sucede con la cinta “Percy”, también conocida como “Percy vs Goliat”, la cual se encuentra dentro del género drama canadiense que tuvo estreno en 2020.

¿De qué trata “Percy”?

Dicha película fue dirigida por Clark Johnson con el guión de Garfield Lindsay Miller y Hilary Pryor, mismo que está basado en una historia real que vivió el agricultor y empresario Percy Schmeiser, quien se enfrentó a una batalla legal contra un corporativo acusado de robo de propiedad intelectual.

Fue protagonizada por Christopher Walken , Christina Ricci , Zach Braff , Luke Kirby , Adam Beach , Martin Donovan , Roberta Maxwell y Peter Stebbings; a continuación te mostramos el tráiler de esta propuesta audiovisual que retrata una historia complicada y conmovedora, misma que se encuentra entre las favoritas de los usuarios:

