Netflix anuncia TODOS los estrenos de series y películas para JUNIO; ¡imperdibles!

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Nuevas producciones en Netflix

Bajo este panorama, ahora la empresa dedicada al entretenimiento audiovisual, anunció recientemente la variedad de contenido tanto en series como películas durante la llegada del mes de junio, entre las que destacan “La casa de papel: Corea”, “Peaky Blinders”, “Malverde: El santo patrón” con Pedro Fernández y “The Umbrella Academy”, y en cuanto a películas se encuentran como las más esperadas “Centauro”, “Spiderhead” con Chris Hemsworth y “Árboles de paz”.

Es precisamente bajo éste panorama que resulta habitual ver que en nuestros círculos cercanos de amigos o familia, las personas hablan sobre series y películas, y si tú no quieres quedarte fuera debes actualizarte constantemente respecto a las tendencias que hay en el mercado de streaming.

A continuación te mostramos los próximos estrenos de series y películas que alojará en los próximos días la gigante de streaming:

Las mejores series

Malverde: El santo patrón: 1 junio

¡El suelo es lava! temporada 2: 3 junio

Dos veranos: 3 junio

El reto de Summer': 3 junio

Una madre perfecta': 3 junio

Club de mamás': 3 junio

Barbie: It takes two': 4 junio

Bill Burr Presents: Friends Who Kill': 6 junio

Tropa acción', temporada 2: 6 junio

Mi diario de liberación': 6 junio

That’s My Time with David Letterman': 7 junio

Un hijo tuyo': 8 junio

Stand Out: An LGBTQ+ Celebration': 9 junio

Rhythm + Flow France': 9 junio

La primera muerte': 10 junio

Peaky Blinders', temporada 6: 10 junio

A Tribute to Bob Saget': 10 junio

Amy Schumer’s Parental Advisory': 11 junio

Pete Davidson Presents: The Best Friends': 13 junio

Charlie en Villapegatina': 13 junio

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live': 14 junio

El idiota preferido de Dios': 15 junio

Maldivas': 15 junio

Iron Chef: La leyenda de hierro': 15 junio

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special': 16 junio

Amor y anarquía', temporada 2: 16 junio

El punto muerto: Un parque paranormal': 16 junio

Videoclips del mundo de Karma', temporada 2: 16 junio

She', temporada 2: 17 junio

Guerra de vecinos', temporada 2: 17 junio

No sabéis quién soy': 17 junio

Spriggan': 18 junio

Joel Kim Booster: Psychosexual': 21 junio

The Umbrella Academy, temporada 3-22 junio

Best of the Festival-23 junio

El hombre contra la abeja-24 junio

Cristela Alonzo: Middle Classy- 28 junio

La familia Upshaw', temporada 2-29 junio

Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy- 30 junio

Nuevas películas en junio

'Upgrade': 1 junio

'Iluzja': 1 junio

'Invencible (Unbroken) 2': 1 junio

'Interceptor': 3 junio

'The Waiter': 4 junio

'The Invocation of Enver Simaku': 4 junio

'Infiltrado en el KKKlan': 6 junio

'Desechos': 6 junio

'Garra': 8 junio

'Los árboles de la paz': 10 junio

'La ira de Dios': 15 junio

'Colisión': 16 junio

'Amor y helado': 22 junio

Llegarán nuevos documentales

'Eirik Jensen, ¿Policía o delincuente?': 3 junio

'Twilight of the Yakuza': 4 junio

'Sé dócil: Reza y obedece': 8 junio

'Gladbeck: El drama de los rehenes': 8 junio

'Halftime': 14 junio

'Tomma Ikuta canta, baila e interpreta Kabuki': 16 junio

'El efecto Mitchell': 17 junio

'Ben Crump: El abogado de los afroamericanos': 19 junio

'The future of...': 21 junio

SIGUE LEYENDO:

Esta película en NETFLIX está horrorizando a todos, se basa en una historia real y ya es tendencia |TRÁILER

La película más PERTURBADORA que está traumando a todos está en HBO Max; te dará paranoia después de verla |TRÁILER

La película más INTENSA que te hará pensar en la pasión y sus obstáculos está en la Cineteca Nacional |TRÁILER