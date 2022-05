BTS: ¿A qué huelen los integrantes? Estos son los perfumes que usan siempre

BTS es uno de los grupos K-Pop que imponen moda, por ello se convirtieron en los embajadores globales de una reconocida casa de moda. Desde accesorios, calzado, joyería y más, los idols surcoreanos se han convertido en todo un referente de belleza para sus fans.

Corea del Sur es la cuna de la moda y los esteteoripos, además gozan de la suerte de no sudar ni oler mal, aunque pasen horas en el escenario bailando. Ellos no tienen la necesidad de usar desodorante, pero siempre huelen bien gracias a las fragancias que utilizan. Todo lo que tenga que ver con mauqillaje, cuidado de la piel y perfumería, es un accesorio que no debe faltar en tu bolso.

Cada uno de los miembros del grupo tiene sus perfumes favoritos, algunos de reconocidas marcas que sus fans también pueden comprar para descubrir a qué huelen los integrantes de BTS.

¿Qué perfumes usan los integrantes de BTS para oler tan bien?

Jin

El mayor de los integrantes usa la fragancia Diptyque Philosykos, es unisex, por lo que puedes comprarla para ti y oler como Jin. Este perfume tiene olores a madera, higos y coco.

Suga

El rapero de BTS es fan de las fragancias de Paco Rabbane Invictus, es muy masculino y fuerte. También usa de la marca Jo Malone y Blackberry & Bay. Durante sus primeros años de carrera, Suga donó una botella de perfume usada por él con fines benéficos y se vendió por 10 mil wones.

J-Hope

El bailarín usa el perfume de Hermes Terre D’Hermes, tiene aromas amaderados, muy masculinos con toques de naranjas y especias. Suele ser un perfume fuerte e intenso.

RM

El líder de BTS aprovecha que los coreanos no sudan ni huelen mal, por lo que no usa ninguna colonia ya que odia los olores pesados y artificiales.

Jimin

El idol usa una marca muy popular entre varios idols coreanos, Jo Malone en el aroma Orange blossom que es muy exquisito, huele a flores y es dulce.

V

El cantante usa Aveeno Stress Relief, pero no es un perfume, sino una loción humectante cuyo olor es lavanda, manzanilla y flor de cananga, que tiene un aroma dulce.

Jungkook

Finalmente, hace tiempo se reveló que Jungkook usaba perfumes de mujer porque olían bien como Maybe Baby de Benefit, Bright Crystal de Versace, todos son aromas frutales, floreales y citrícos. También usa el Omnia Paraiba de Bvlgari que tiene un aroma inspirado en la gema turmalina y huele a flores y frutas. Sin duda huele fresco y tropical.

Sigue leyendo:

BTS: V manda su primer mensaje tras los rumores de noviazgo con Jennie

RM de BTS habla por primera vez de su sexualidad y hace FUERTE declaración