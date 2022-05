"Ese cuerpo no es de lechuga" José Eduardo Derbez arremete contra "El Burro" Van Rankin

Aunque la producción de Miembros al Aire se ha encargado que Paul Stanley y Jorge "El Burro" Van Rankin estén separados uno del otro durante las dinámicas de preguntas y respuestas, la rivalidad entre ellos está más viva que nunca.

La confianza que tiene uno con el otro para ofenderse quedó en evidencia durante la más reciente emisión del programa de Unicable y fue presenciada por los demás conductores del programa.

Durante la cápsula en la que Ana Caty Hernandez preguntaba a los estelares del show qué aspecto de su persona debían mejorar, José Eduardo Derbez aseguró que debía trabajar en su peso.

Pese a la sinceridad de su colega, Jorge se burló de la situación, a lo cual el hijo de Eugenio Derbez contestó que el cuerpo de El Calabozo no tenía esa condición por haber consumido alimentos sanos.

"Pobre pendejo, ese cuerpo no es de lechuga tampoco", dijo José Eduardo.

"A ver, pendejo, te llevo 72 años", respondió Van Rankin mientras se alzaba la playera para enseñar su torso desnudo. Esto ocasionó la molestia de Paul Stanley, quien criticó duramente a su compañero.

Antes de que lo criticaran a él también, el hijo de Paco Stanley aprovechó los micrófonos para decir que debía bajar de peso, pero pidió que la audiencia entendiera que la televisión lo hace ver más pesado.

"Esa cámara engorda; me veo más gordo, pero si usted me ve físicamente así, me veo esbelto". dijo.