El emotivo regalo que entregó el "Loco" Valdés antes de morir | VIDEO

Manuel ‘El Loco’ Valdés fue uno de los grandes actores y comediantes de la televisión mexicana. Su éxito se extendía más allá de sus proyectos, ya que también se dice que era un gran ser humano. Una prueba de ello fue la herencia que le dejó a Alex Gou, un productor con el que compartió una gran cantidad de proyectos.

Ahora después de dos años de su deceso, el productor recordó a su gran amigo con mucho cariño para los micrófonos de Imagen TV, pero lo más importante fue que reveló el regalo que le dio antes de morir, mismo que considera la mejor herencia que le pudo dejar.

En la charla aseguró que el mismo ‘Loco’ llegó para confesarle que él sabía que le quedaba poco tiempo de vida y quería darle un regalo que sabía que solo él (Alex) podía valorar y cuidar como se merecía. Se trataba de un cuadro con su imagen.

Un bonito recuerdo

Alex aseguró que fue el mismo Manuel quien se acercó para darle lo que tenía envuelto, asegurando que era el único que iba a cuidar y valorar el cuadro que le estaba dando. Se trata de la que el actor consideraba la mejor caricatura que le habían hecho en la vida.

“Tenía envuelto algo y me dice: ‘señor Gou le quiero traer esto personalmente, yo sé que no me queda mucho tiempo de vida y le quiero traer este regalo. Sé que usted es el único que lo va a conservar bien y lo va a tener colgado siempre…”, comenzó a recordar el productor para ‘De Primera Mano'.

Gou reconoció que todos los días recuerda y ve a su ‘Loquito’ y que nunca lo va a quitar de la pared donde lo colocó por primera vez. La imagen cuenta con su típica cara de alegría y haciendo una trompetilla, mueca que hacía constantemente el actor. Al final aseguró que ni sus hijos deben tener esa imagen y espera que se le haga un homenaje, ya que fue un pilar en la comedia en el país.

Te puede interesar:

Fey: Así fue el día que el Loco Valdés la hizo pasar penosa escena | VIDEO

Verónica Castro y "El Loco" Valdés: el tórrido romance con 21 años de diferencia que terminó mal