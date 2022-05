This is us: La triste verdad que se confirmó en el penúltimo episodio de la temporada 6

Se estrenó el penúltimo episodio de This Is Us y con él el llanto será algo que los fanáticos de esta serie de seis temporadas no podrán evitar, sobre todo porque un pequeño detalle confirmó un hecho que todos sabían, pero que aún así no deja de ser amargo.

Si aún no has visto este capítulo, es recomendable que esperes antes de leer esta nota, ya que se manejará un gran spoiler de los últimos minutos de la historia de Rebecca Pearson.

La última temporada de esta producción se ha centrado en la última fase de la vida del personaje interpretado por Mandy Moore y la batalla que ha tenido con el Alzheimer.

El irse olvidando de su familia, el perder las capacidades para subsisitir por su cuenta e incluso el perder la movilidad entera han sido parte de los efectos que ha tenido la enfermedad en el cuerpo de la madre de los trillizos.

Sin embargo, el capítulo número 17 de esta sexta tanda se ha centrado en mostrar los últimos vestigios que quedan de la memoria de la protagonista, usando para esto un recorrido en tren desde el primer vagón hasta el caboose, tal como lo hacía con su padre.

Este arco está cerrando la historia de Rebecca.

Esta serie nominada a los Emmy es la opción ideal si quieres conmoverte

El gran amor de Rebecca

Durante este trayecto, el cual es guiado por William, padre biológico de Randall, la esposa de Jack Pearson se encuentra con diversos personajes sin importar que estos hayan muerto.

Mientras Rebecca experimenta este trayecto, puede escuchar las palabras de sus seres queridos, quienes han comenzado a despedirse de ella.

Si bien durante las últimas temporadas se mostró el amor que floreció entre Miguel y la protagonista, la aparición de Rivas se lleva a cabo solamente durante unos breves minutos.

Durante la interacción entre ambos, Pearson solamente puede intercambiar unas breves palabras sobre el vino con el hombre que la cuidó durante los últimos días de su vida y entregó todo su ser a amarla cada día.

La frase más significativa que le dirige el latino a la madre de Kate, Kevin y Randall es que el paso del tiempo solamente puede hacer que confirme que ella es su persona favorita en el mundo.

El personaje tuvo una de sus últimas apariciones.

Antes de que el personaje pueda responder, William la lleva a otro de los vagones, lo cual confirma que aunque sintió un gran amor por él que floreció en la última parte de sus vidas, el sentimiento entre los dos no es mutuo.

Desde el primer episodio de This Is Us se dejó como obvio que el amor entre Rebecca y Jack Pearson fue algo tan especial que sobrepasa a la vida, por lo que el padre de sus hijos nunca salió de la mente de la protagonista.

Sin embargo, la despedida de Miguel sigue siendo amarga, pues para él no hubo nadie que se pudiera situar por encima de su última esposa.

Esto se vuelve a confirmar al final del episodio, en el cual se ve que la última parada de la madre de familia se sitúa en el vagón final, justo donde aparece su exesposo, quien falleció debido a un paro cardiaco fulminante y quien también fue amigo de Miguel.

Queda un episodio para que termine este drama que inició en 2016. Si bien cada temporada ha tenido sus momentos, este capítulo no ha decepcionado a los fans más acérrimos de la producción.

