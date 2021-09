Esta serie nominada a los Emmy es la opción ideal si quieres conmoverte

Una pareja llega al hospital con la intención de que sus trillizos sean recibidos al mundo. Han esperado durante varios meses y ya tienen todo preparado en casa para comenzar a criarlos, incluso sus nombres.

Pese a que el padre, Jack, cumple años ese mismo día, se encuentra preocupado de que el doctor que atenderá a su esposa no es el mismo que llevó con ellos todo el embarazo, así que le hace jurar que su descendencia regresará sana y salva a casa.

Sin importar la promesa, ni el profesionalismo del especialista, uno de los bebés fallece, debido a las complicaciones durante el parto. Al dar a conocer el resultado del procedimiento, el doctor decide hablar con el padre.

El médico le asegura que pasó por una situación similar, por lo cual decidió dedicarse a la obstetricia con el fin de evitar que el mayor número posible de niños lleguen al mundo sin problemas. Esto, agrega, lo hace regresar cada día de forma simbólica a su casa con el niño que perdió.

El doctor insta a Jack a seguir su ejemplo y a tomar una alternativa que lo haga volver con los suyos demostrando que puede tomar el dolor más grande del mundo y convertirlo en algo bello y que ayude a los demás.

Durante su reflexión, el hombre se percata de que un recién nacido afroamericano fue abandonado en una estación de bomberos y llevado hasta la misma clínica, por lo que decide ir a verlo. Al final, decide, junto con su esposa, darle un hogar al pequeño, por lo cual cumple con la idea del médico. Ahora, la pareja iniciará la aventura de cuidar a sus hijos pese a sus diferencias y a sus manías.

EN VIVO: Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2021

La serie nominada al Emmy

Esta es la trama del primer capítulo de 'This is us', una producción norteamericana que se ha convertido en una de las favoritas en el mundo del drama.

Con cinco temporadas en total, esta historia se centra en la vida de la familia Pearson y las lecciones que deben aprender de las adversidades que atraviesan a diario.

Uno de los atractivos de esta obra es que muestra al menos tres periodos de la vida de los personajes, por lo cual es posible verlos desde que son bebés hasta que tengan que lidiar con la vida adulta.

La universalidad de las historias las hacen entrañables y además permiten que cualquiera se identifique con alguna situación o personaje.

Además de esto, conforme va avanzando está producción van apareciendo personajes, de los cuales aunque nunca se habló, se integran de manera orgánica y aportan a la trama.

La presea del Emmy ya ha sido ganada por el show con anterioridad en las categorías de Mejor actor en una serie de drama en el 2016, 2018 y en el 2019.

Emmy 2021: ‘Mare of Easttown’, la miniserie que le podría quitarle el brillo a ‘WandaVision’

Esta producción cuenta con 88 capítulos hasta el momento.

¿Dónde ver This is Us?

La serie está disponible en dos plataformas de streaming: Amazon Prime Video y Star Plus. En la primera de ellas los capítulos solamente llegan a la cuarta temporada, mientras que en la segunda app están todos los episodios de las cinco.

Actualmente, el equipo se encuentra grabando la sexta tanda de episodios del show, tras la cual se prevé que se culmine con la historia presentada por el show. En total, la producción cuenta con 88 capítulos, los cuales se dividen en cinco tandas y es desarrollada por la NBC. En el reparto se encuentran la cantante Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley.