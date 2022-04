This Is Us: ¿Qué fue de Ron Cephas Jones después del papel de William en la serie?

Faltan unos cuantos episodios para que termine el afamado drama familiar de la NBC This Is Us; sin embargo, durante la última temporada las apariciones de Ron Cephas Jones, quien hizo el papel de William, se han reducido drásticamente.

La última vez que se hizo mención de él fue durante uno de los episodios de Rebecca sufre uno de sus ataques provocados por el Alzheimer, aunque nadie hace un intercambio real de palabras con él.

Si bien se prevé que aparezca en los últimos capítulos de la producción que llegará a su esperado final en mayo, algunos de los fans se han preguntado si el actor aún se encuentra trabajando.

Star Plus: ¿Cuál va a ser el precio de la plataforma de Disney con "contenido adulto"?

¿Se retiró de la actuación o sigue activo?

El intérprete tiene actualmente 65 años de edad y lejos de lo que a muchos pareciera, está más activo que nunca. Aunque para muchos creerían que debería pensar en el retiro, los dos Premios Emmy, el del Sindicato de Actores y los dos Televisión Black Reel que ha ganado gracias a su trabajo en This Is Us lo convirtieron en un actor más cotizado.

Por tal motivo fue invitado en 2021 a participar en la miniserie Lisey's Story, en la cual interpreta a un profesor en seis capítulos. También fue llamado para ser parte del elenco de Ley y orden: crimen organizado desde el año pasado a la actualidad.

Por si fuera poco, grabó 19 capítulos para Truth Be Told desde 2019 hasta el presente año. Este drama es su trabajo más reciente y hasta el momento cuenta con tres temporadas. Se transmite en Apple TV+ y se prevé que continúe con el éxito cosechado hasta ahora.

Además de su labor en la televisión, el actor dedica el tiempo a dar entrevistas y pasar el tiempo con su familia. Eventualmente ve partidos de basquetbol y gusta de convivir con sus gatos.

Desde hace semanas no ha dado a conocer si volverá a la temporada final de This Is Us, la cual ha terminado de grabar sus capítulos y culminará con 106 episodios en total.

Sigue leyendo:

Por esta razón serie 'This is us' suspende episodios de QUINTA TEMPORADA

Esta serie nominada a los Emmy es la opción ideal si quieres conmoverte