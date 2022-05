This Is Us: ¿Kate Pearson morirá en la temporada 6?

This Is Us está a tres episodios de terminar su sexta y última temporada, lo cual ha ocasionado que sus fanáticos se vuelquen a hablar de las teorías que hay en torno a la finalización de la serie, así como lo que ocurrirá Kevin, Kate y Randall Pearson.

Los saltos en el tiempo han sido una de los huellas más importantes de este drama televisivo, por lo que se ha podido observar cómo se despedirán de su madre de los hijo de Jack, a excepción de uno.

Pese a que podemos ver a los tres hermanos en sus etapas de bebés, niños, adolescentes y adultos, solamente se ha visto a Randall y a Kevin junto a su madre en su faceta como adultos mayores en el capítulo 18 de la temporada cuatro.

En este, ambos están esperan a lado de la cama de Rebecca, mientras esta parece estar recibiendo los cuidados paliativos y esperando el momento indicado para despedirse de su descendencia.

This Is Us... para llorar y llorar

¿Kate no es mostrada en el futuro?

Pese a que gran parte de los clips del futuro de esta historia se ve llegar a la mayoría de los Pearson, a sus hijos e inclusive a la novia del tío Nicky, en ningún momento se ha presentado a la única de las hijas de Rebecca.

Esta ausencia ha hecho que comiencen las especulaciones con respecto a una posible muerte del personaje, el cual ha batallado durante varias temporadas con el sobrepeso.

Este mal le ha cobrado factura a la exesposa de Toby por medio de la dificultad de tener un embarazo normal y además los múltiples problemas emocionales que esto conlleva; sin embargo, como lo que sí ocurrió con su expareja, nunca se le ha visto en un problema clínico que pusiera en riesgo su vida.

La producción está a punto de cerrar su último arco.

Es casi seguro que llegue a este momento

Pese a estas especulaciones, el capítulo 12 de la temporada final se puede ver el final de la relación entre Toby y Kate, así como el momento en que deciden limar asperezas para ser buenos modelos para sus hijos.

Entre esos fragmentos del futuro ambos llegan a una de las presentaciones de Jack Jr., quien les canta una melodía justo después de que se mostrara cómo los dos hicieron su vida aparte, pero no separaron su camino por el bien de sus hijos.

La cronología de la serie incluso muestra que los hijos de Kate y de Kevin no tienen una diferencia de edad muy marcada. Por esto basta con ver a Jack Jr. como un adulto y notar que tanto Nicholas "Nick" como Frances "Franny" asisten a la despedida de la matriarca de los Pearson cuando son niños para que sea ilógico que el personaje de Chrissy Metz haya muerto.

Todo apunta a que Kate será el último personaje en entrar a la habitación para culminar la historia con Rebecca, la cual a pesar de los altibajos logró salir a flote y hacerla ver que ambas tienen más en común de lo que esperaban.

Lo que es casi un hecho es que la historia cerrará con el fallecimiento del personaje interpretado por Mandy Moore, rodeada de sus familiares y amigos para reunirse en la otra vida con sus amados Miguel y Jack.

El personaje sí ha estado presente en su edad adulta.

