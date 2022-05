Nodal: 5 FOTOS que demuestran le va mejor sin Belinda y es más feliz

En las últimas horas, el nuevo ídolo del género regional mexicano, Christian Nodal ha estado en boca de todos después de lanzar fuertes comentarios contra la mamá de su expareja sentimental, Belinda, quien aplaudió un comentario en el que lo tachaban de "naco".

Cansado de los ataques, el intérprete de "Adiós amor", "Te marqué pedo" y "Botella tras botella" mandó un mensaje en Twitter en el que dejó más que claro que el dinero fue uno de los factores más importantes para poner punto final a su relación sentimental con la actriz.

En la publicación, Christian Nodal subió una presunta conversación con Belinda en la que aparentemente le pide dinero para arreglarse los dientes y un apoyo económico para sus papás. En la parte final de la plática, ella le reclama y le dice que se arrepiente de todo lo vivido.

Nodal: 5 fotos que demuestran que le va mejor sin Belinda

Desde que terminó su relación sentimental con Belinda, Christian Nodal ha estado bastante activo en Instagram, red social en la que actualmente cuenta con más de ocho millones de seguidores, lo que lo convierte en uno de los más queridos en la plataforma digital.

En la plataforma digital, el nuevo ídolo del género regional mexicano se mantiene cercano a sus millones de seguidores compartiendo fotografías y videos en los que presume cómo es su vida después de regresar a la soltería tras su intenso romance con Belinda.

Actualmente, el perfil personal de Nodal en Instagram cuenta con 16 publicaciones. La mayoría de ellas son de los éxitos que ha conseguido después de su romance; en todo este tiempo ha aparecido en portadas de revistas y recibido un sin fin de premios.

Además de sus reconocimientos como artista, Christian Nodal no deja de complacer a sus seguidores al posar con espectaculares looks que demuestran su gran pasión por la moda y la ropa de marca. Ya sea en su casa o en eventos internacionales siempre impone moda con sus espectaculares looks.

Por si esto no fuera suficiente, Christian Nodal también suele subir historias en su Instagram en las que revela que sus canciones son de las más escuchadas en las distintas aplicaciones digitales de música. En este 2022 ha lanzado canciones como "La sinvergüenza", "Aguardiente" y "Vivo en el seis".

