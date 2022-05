Efeméride: 20 de mayo, cumple 76 años la guapísima Cher; estos son sus secretos para verse tan joven

El 20 de mayo es el cumpleaños de Cherilyn Sarkisian "Cher", actriz y cantante estadounidense, quien destaca por su talento como actriz y cantante, pero también por mantenerse joven a sus 76 años (que los cumple mañana). Hoy te contaremos un poco de su carrera y su secreto para nunca envejecer.

Cher es uno de los iconos vivientes de la escena estadounidense, ya que ha participado en la televisión, en el cine y en mayor medida, en la música, en la que incursionó durante la década de los años sesenta.

Cher inició su carrera musical durante la primera mitad de los años sesenta y junto con su esposo Sonny Bono lanzó "I got you babe", aunque en 1975 se divorciaron, por lo que la cantante emprendió una carrera en solitario llena de éxitos. Pero eso no es todo, ya uqe en 1988, se hizo acreedora de un premio Oscar como mejor actriz por su papel en "Hechizo de Luna".

Su secreto para no envejecer

La intérprete tiene una muy buena genética, pero eso no es todo, pues en 2018 comentó que “en mi trabajo envejecer y extinguirse van de la mano”. Sus palabras causaron revuelo y hubo un debate al respecto, pero al parecer no ha renunciado a las cirugías estéticas y a cuidarse.

Se sabe que quien la ha ayudado a lucir tan joven es el cirujano John Grossman, uno de los más solicitados en Estados Unidos; sin embargo, el quirófano no lo es todo, pues también se ejercita a diario, mantiene una alimentación muy controlada y no duda en usar los mejores productos de skincare para siempre lucir como si tuviera 30 años menos. “No fumo, no bebo y no tomo drogas”, ha asegurado la guapa actriz, quien sin duda es encantadora.

