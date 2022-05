Desde las escaleras, Maribel Guardia impone moda con un minishort perfecto para todas las mujeres

Maribel Guardia defendió a Vicente Fernández tras fuertes acusaciones. La conductora de televisión negó que el “Charro de Huentitán” obstaculizará las carreras de otros cantantes del país.

“Pocos artistas comparten el escenario y de las últimas veces que lo vi en el Auditorio Nacional me vio y me dice: ‘¿Vienes con tu hijo?’, se voltea con Julián y le dice: ‘Súbete al escenario’. Por eso me choca cuando hablan de Vicente que dicen que era un egoísta y que quitaba del mapa a muchos cantantes” indicó Maribel para el programa de espectáculos “Eden Dorantes”.

Hace unas horas, Maribel Guardia volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La también cantante compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de fans de alrededor del mundo. La artista latina lució un colorido conjunto floreado compuesto de minishort, top y campera. La morocha complementó su look con su cabello suelto y alisado; y un delicado make up.

Maribel Guardia posando. Fuente: Instagram Maribel Guardia

“La vida te da la oportunidad, de escribir, corregir, y mejorar tu historia todos los días #feliz #miercoles” fue el simple y reflexivo texto que eligió Guardia como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de Guardia cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los seis mil corazones en tan solo horas. “Hermosísima y más guapísima mujer totalmente chulada”, “Feliz miércoles Maribel, que mujer más Hermosaaa!! Digna de admiración” y “Wow mira nada más cuerpo de quinceanera” fueron algunos de los mensajes que recibió la artista.