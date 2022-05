Boda de Ana Lago de Exatlón se transmitirá en vivo; ¿cuándo y dónde verla?

Una de las atletas más importantes en la historia del Exatlón México, tanto para el equipo rojo como para la competición en general, es sin duda la gimnasta Ana Lago.

Ana logró llevarse el corazón de los fans rojos en la primera temporada, se echó al hombro al equipo y logró junto con su equipo llegar a instancias finales, sin embargo, cayó contra Macky González en semifinales, lo que la dejó como campeona sin corona, sobre todo por su desempeño en aquella competencia.

Tiempo después formó parte del equipo de los Titanes en la cuarta temporada de Titanes vs Héroes, en la que ruco varios roces y no alcanzó las instancias definitivas y en la última temporada de All Star, su antigua lesión en la rodilla la marginó muy pronto de las pistas.

Esa es la historia de Ana Lago, una atleta incansable a la que el tiempo y las lesiones le han cobrado factura, pero ahora tiene la posibilidad de recibir de vuelta un pequeño regalo por parte de la producción del programa y con el apoyo del público.

¿Cuándo y por dónde?

La regiomontana ya recibió el anillo de compromiso previo a su estancia en All Star y ahora tiene la posibilidad de por fin unirse en matrimonio con su prometido, Edgar Santana, en una boda organizada por TV Azteca, misma que será transmitida en algunos episodios por la televisora.

La cita es el próximo 30 de julio de este 2022, a través de Azteca Uno, por información proporcionada por la misma Ana Lago a través de sus historias en Instagram, la boda religiosa, los arreglos previos y parte de la recepción irán en directo para deleite de su millones de fans que la siguen tanto por su labor en Exatlón como por su carreta en la gimnasia.

SEGUIR LEYENDO:

Exatlón México: atleta del equipo de famosos seduce con minishort negro | FOTO

Exatlón México: Ana Lago sube la temperatura con ardientes pasos de baile | VIDEO

5 bikinis ideales para las mujeres atléticas que no habías visto de las integrantes del Exatlón México