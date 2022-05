¡Se dan con todo! Chumel Torres arremete contra Gloria Trevi y su esposo la defiende; hasta AMLO se vio involucrado

Chumel Torres aprovechó su Twitter para dejar un mensaje en contra de Gloria Trevi. Lo que parecía ser una broma de mal gusto terminó en un problema mayor con su esposo, Armando Gómez, quien no se tomó nada bien el mensaje que publicó el influencer en redes sociales. La situación llegó a un punto en el que se vio involucrado el presidente de México.

En un segundo mensaje, Gómez le expresó su apoyo a Gloria y de paso le pidió a Andrés Manuel López Obrador y a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, que estén atentos al abuso de algunos medios de comunicación que abusan de sus plataformas, esto hablando específicamente de Torres.

“No están solos me tienen a mí, les recuerdo que hay leyes tanto en USA como en México @lopezobrador_ @BeatrizGMuller espero que nuestro presidente esté atento al abuso de algunos medios de comunicación y pseudo periodistas como tú que abusan de los medios de comunicación”, se puede leer en un segundo mensaje.

Cómo inició el problema

El youtuber compartió un mensaje sobre la forma de cantar de Trevi, pero mandó un mensaje subliminal que recuerda su proceso legal por supuesta trata de blancas, mismo del que quedó absuelta de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación de México. Esto fue lo que desencadenó la reacción de Armando.

“Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, escribió Chumel, a lo que el esposo de la cantante dijo: “Está por encima de la autoridad te informo que @GloriaTrevi salió Absuelta por el Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación de México. Sabes lo que significa esa palabra Absuelta? Me gustaría de todo corazón que dieras buen uso de tus plataformas y no las utilices”.

La defensa de Armando a su mujer no se quedó solo en los mensajes contra Chumel, ya que se puso a responder a muchos seguidores del youtuber que le reaccionaban a los comentarios que realizó en la publicación. Entre las respuestas dejó claro que no entiende por qué odian tanto a Trevi, así como a muchas otras mujeres en México.

