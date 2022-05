Romina Poza supera estilo y belleza de Mayrín Villanueva en ajustado jumpsuit blanco

Romina Poza, hija de la actriz Mayrín Villanueva, parece haber superado la belleza y estilo de su famosa madre con su última publicación en Instagram, pues se lució con un moderno y elegante look de ajustado jumpsuit blanco con el que deslumbró y conquistó a sus fans.

La joven no siguió los pasos de su madre en la actuación, pero ya se posiciona como una de las modelos más prometedoras. En sus redes sociales comparte algunas sesiones de fotos en las que ha participado para diversas firmas, con las que confirma su belleza y talento.

Romina Poza deslumbra en ajustado jumpsuit

Poza compartió en su cuenta oficial de la famosa red social, en la que tiene 227 mil seguidores, cifra que sigue en aumento, una serie de fotografías en las que se le puede ver luciendo un moderno atuendo, con el que destacó su silueta curvilínea y su sofisticación.

"Party season is about to start & we so ready to go! Go get yours" (¡La temporada de fiestas está a punto de comenzar y estamos listos para comenzar! ve por el tuyo), escribió en la publicación en la que se observan tres instantáneas, que de acuerdo con los comentarios fueron tomadas por su hermano Sebastián Poza.

En las imágenes se puede observar a Romina, de 21 años, luciendo un elegante jumpsuit blanco, el cual se ajusta perfectamente a su figura y está decorado en la parte superior con plumas, haciendo que la hija de Villanueva luzca como una top model.

Gracias a las fotografías que la hija de Mayrín comparte con sus fans, se puede comprobar que heredó la belleza de su madre y también su buen gusto para vestir, pues Poza prefiere los looks más clásicos y sofisticados, en colores neutros, pero sin dejar de lucir juvenil.

Mayrín Villanueva, de 51 años, actualmente es pareja de Eduardo Santamarina, con quien tiene una hija de nombre Julia, que nació en 2009. Anteriormente, la protagonista de la serie "Vecinos" se casó con el actor Jorge Poza, con quien tuvo dos hijos, Sebastián y Romina.

La joven modelo estudió en Estados Unidos un tiempo, y desde hace unos años vive en la Ciudad de México junto a su madre y hermanos. Actualmente se ha colocado en el medio del modelaje como una de las más bellas, lo que deja ver en sus redes, sobre todo Instagram, plataforma en la que da cátedra de estilo con sus looks.

