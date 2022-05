Victoria Ruffo zapatea al ritmo de mariachi en TikTok y conquista la red: VIDEO

Victoria Ruffo reapareció en TikTok para sorprender a sus seguidores con un zapateado al ritmo de mariachi. La actriz de telenovelas se lució y con su ya muy clásico sentido del humor, conquistó la red debido a sus pasos de baile, que a pesar de no ser perfectos, encantaron a sus más de 1.7 millones de admiradores en esa red social.

La protagonista de la segunda temporada de 'Corona de lágrimas', llevaba unas semanas sin subir contenido a su cuenta oficial, pues se encuentra muy concentrada en grabar la nueva telenovela, que contará con muchos miembros del cast original. La actriz regresó a la plataforma china de la mejor forma, pues colaboró con el Mariachi Gama 1000, quienes se han hecho virales con sus coreografías.

Así baila Victoria Ruffo con mariachi

Este lunes, Vicky, como le dicen de cariño sus fans, compartió un video en el que volvió a bailar 'La Chona', pero esta vez con mariachi en vivo. La estrella de Televisa hizo una coreografía sencilla con los miembros del grupo, quienes se han caracterizado por moverse muy bien al ritmo de la música y hacer algunos de los challenges de TikTok.

Victoria Ruffo ahora es famosa en TikTok Foto: Especial

Aunque la actriz de 59 años no pudo hacer a la perfección los pasos, conquistó a sus fans por su actitud y su esfuerzo. "Como que ya esta agarrando ritmo no???", "Ya se esta aflojando más ya casi lo logras" y "Te amo, ojalá algún día me toque bailar contigo", se puede leer en los mensajes de su cuenta oficial, entre los que destaca el de Jesús Gama Jr, integrante del grupo de mariachis, quien escribió "Quedo increíble. Muchas gracias por hacer tiktok con nosotros".

Victoria Ruffo tiene varios años de trayectoria artística, pues inició su carrera en el programa 'Variedades de media noche' y después se consolidó como la 'reina de telenovelas' con melodramas como 'Simplemente María', 'Vivo por Elena', 'Victoria', 'La madrastra', por mencionar algunos.

No obstante, desde hace algunos meses ha conectado con el público más joven, pues desde que abrió su cuenta de TikTok ha dejado ver su lado más divertido. En dicha plataforma baila junto a varios de sus compañeros y hasta con su hijo José Eduardo Derbez, quien se ha convertido en el favorito de sus fans.

AQUÍ EL VIDEO: