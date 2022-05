"Me sentí muy feliz", Silvia Pinal habla sobre su polémico regreso al teatro

En los últimos días Silvia Pinal se ha robado todos los titulares por su preocupante estado de salud al aparecer en la obra de teatro "Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!", donde levantó las alertas en la primera función por subir al escenario sentada en un sillón con ruedas con el que con ayuda de otros actores se mueve por el lugar; sin embargo, una imagen deteriorada llamó la atención de todos los asistentes y en redes pidieron dejarla descansar.

A pesar del debate que incluyó a algunos famosos como Pepillo Origel y Andrea Legarreta, este fin de semana la primera actriz cumplió su sueño de volver a los escenarios y en una entrevista con el programa "Hoy", Silvia Pinal dijo que regresar al teatro la ha hecho muy feliz. Por supuesto, esta declaración también causó polémica y fue tomada como una dura respuesta hacia quienes pedían que ya no formara parte del elenco de la obra.

"Las cosas salieron bien. Me divertí muchísimo", dijo la líder de la Dinastía Pinal ante las cámaras del matutino de Televisa. El (teatro) significa una alimentación perfecta, nada más eso", agregó.

Silvia Pinal apareció este fin de semana con una notable mejora en su salud. (Foto: Archivo)

Por otro lado, la conductora de "Mujer casos de la vida real" también ofreció unas palabras para sus fieles fans, quienes a pesar de todo se mantienen apoyándola de cerca con las mejores porras en su regreso al teatro. "La gente me dice muchas cosas hermosas y yo me siento muy satisfecha porque realmente entrar al cine o al teatro es llenarnos de satisfacción, no hay otra palabra que la satisfacción", dijo.

Además, Silvia Pinal explicó que regresar al teatro para trabajar junto a los niños era uno de los grandes sueños que le faltaban por cumplir, cabe recordar que para la primera función que desató la polémica sobre el estado de salud de la actriz y la del pasado fin de semana, muchos de los presentes en el público eran precisamente los pequeños, quienes disfrutaron la puesta en escena.

"No se cansen nunca de decir palabras preciosas. Con un baile, salto y grito, me lleno de satisfacción. Gracias mamás, gracias niños y, ¡qué viva la vida!", dijo a su público la primera actriz.

SIGUE LEYENDO

Silvia Pinal "le saca la lengua" a los que NO quieren que regrese al teatro: VIDEO

Silvia Pinal: así se veía la diva del Cine de Oro al debutar con 18 años

¿Familia de Silvia Pinal reclamó a Pepillo Origel por comentarios sobre la actriz? esto sabemos