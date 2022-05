La Chilindrina busca un nuevo amor ¿acaso ya olvidó al Chavo?

María Antonieta de las Nieves, actriz de cine, teatro y televisión, además de experta en doblaje, no está cerrada al amor, después de guardar duelo por tres años a su expareja quien falleció luego de permanecer unidos por casi 50 años.

De las Nieves quien es la responsable de darle vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana (La Chilindrina) y quien siempre tuvo una afinidad por el personaje del “Chavo del 8” (interpretado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”) admite que se siente sola y desea encontrar nuevamente el amor.

María Antonieta quien actualmente cuenta con 72 años, aseguró que aunque nunca superará la muerte de su esposo, si le gustaría encontrar a una persona que la acompañe para no sentirse sola y desde luego hacerla sentir especial.

En breve entrevista con una revista de espectáculos, María Antonieta de las Nieves confesó que la persona con la que le gustaría relacionarse debe cumplir ciertos requisitos.

La famosa Chilindrina aceptó que le gustaría conocer a un hombre de entre 60 y 65 años, no importa el estado civil y que preferiblemente se adapte a su ritmo de vida, ya que ella misma de definió como muy activa y “muy nuevita”, ya que desde los seis años ha estado trabajando hasta el día de hoy.

Sin ánimos de encontrar el amor en Tinder

Simpática como siempre, María Antonieta le aseguró al que sea el afortunado que aunque tuvo algunos “noviecillos”, se quedó con uno, su difunto marido hasta que falleció, por lo que aseguró tajante que no está “muy usada”, por lo que catalogó ese hecho como una gran carta de recomendación.

La Chilindrina también confesó que por ahora la tarea es complicada ya que no se ha dado tiempo de conocer gente debido al trabajo, pero que quizá le convendría visitar reuniones de solteros, además de que descartó que en la actualidad exista la posibilidad de encontrar amigos por correspondencia.

Finalmente, la actriz de doblaje señaló que no le interesa hacer amigos o encontrar pareja, utilizando alguna plataforma digital (como Tinder) que son tan comunes en nuestros días, además de que no le interesaría encontrar a un enamorado joven porque pensaría que por su trabajo tendría mucho dinero, cosa que no es así y al darse cuenta se iría de su lado.

“Tiene que ser un hombre independiente, que no me dé, pero tampoco que me quite”, dijo la simpática Chilindrina.

SEGUIR LEYENDO:

El Chavo del 8: Estos son todos los personajes que siguen con vida

El Chavo del 8: Esto es lo que ganaba María Antonieta de las Nieves por hacer a la ‘Chilindrina’

La Chilindrina hizo todas estas voces ¡y no lo sabías! | VIDEOS