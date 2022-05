Actriz de "Una Familia de 10" se transforma el rostro tras realizarse tratamiento estético; así quedó

Una famosa y querida actriz de la serie "Una Familia de 10" dejó sorprendidos a sus fanáticos y seguidores en redes sociales, luego de compartir en sus publicaciones algunas fotografías en donde reveló haberse realizado un drástico tratamiento estético, por lo que ahora su rostro ha cambiado completamente.

Se trata de Mariana Botas, quien interpreta el persona de "Martina" en "Una Familia de 10", la que mediante historias de Instagram confesó que recurrió arreglos estéticos para cambiar algunos detalles que no le agradaban de su rostro. En sus publicaciones compartió una serie de fotografías en donde Mariana mostró a sus seguidores su cara vendada después de la intervención.

En las diversas publicaciones Mariana Botas reveló qué fue lo que se realizó y aseguró que se retiró las bolsas de Bichat además de la papada, por lo que ahora se encontraba muy feliz: “Las rayas de la cara son de plumón, porque te marcan las zonas que trabajan… Esto es lo que pasó, no se espanten… Oigan por eso tanto estudio, porque por fin tomé la decisión de quitarme las bolsas de Bichat y la papada. Era lo que tenía muchas ganas de hacer, pero que no lo decidía”, aseguró.

Mariana Botas se encuentra feliz con su nuevo rostro

Algo que reiteradamente aseguró Mariana Botas es que sin duda se encuentra feliz con su nuevo rostro, con alguna molestia en la boca, pero fue debido a la anestesia que le aplicaron, refirió. Además que destacó que la operación fue muy sencilla.

“Me fue increíble, mi cirujana, los doctores, todo súper bien, me siento muy bien. La verdad es que es una cirugía sencilla, solo es un poco molesto y ahorita tengo dormida la boca, pero estoy muy contenta de haberlo hecho”, declaró la actriz de 32 años.

Mariana Botas se retiró las bolsas de Bichat además de la papada. FOTO: Especial

Mariana Botas también aprovechó sus redes sociales para agradecer todo el apoyo que ha recibido de sus fanáticos: “Ya tengo un buen rato aquí en mi casa, ya me dormí un rato. Todo muy bien, ya me pasó el tiempo de la anestesia y les juro que no me duele nada, me siento muy bien (…) Gracias por sus porras, por sus palabras bonitas, por decirme que me recupere pronto, que bueno que lo hice (...) Yo me siento muy bien y estoy muy contenta de que lo hice y vencí mis miedos”, concluyó.

La actriz publicó fotos en IG en donde dejó ver los resultados de este rocedimiento estético. FOTO: Especial

La actriz de "Una Familia de 10" mostró su rostro en distintas fotos que compartió en sus historias de Instagram y aseguró que en los siguientes días serán más palpables los resultados por lo que aseguró a sus seguidores que más adelante publicaría fotografías del antes y del después de realizarse el procedimiento estético.

Botas declaró que ahora solo tiene ligeras molestias. FOTO: Especial

Mariana aseguró que se encuentra muy contenta con los resultados. FOTO: Especial

