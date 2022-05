Se acabó el amor: Magaly Chávez termina con Alfredo Adame por culpa de su carácter conflictivo

Esta noche las cosas se pusieron tensas entre Alfredo Adame y Magaly Chávez, al grado de que la influencer terminó llorando ante las cámaras de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!', para luego concluir su relación con el exconductor de 'Hoy'.

El primer problema que tuvieron fue a raíz de que Adame le armó una escena de celos a Magaly Chávez por la llegada del nuevo y atractivo participante, Guty Carrera, aunque los conflictos continuaron escalando hasta que el exgalán de telenovelas hizo que las lágrimas empezaran a brotar de los ojos de su novia.

Esto se dio luego de que Magaly Chávez hablara con el expolítico y le expusiera la importancia de controlar su carácter y no ofender a las personas del campamento, para lo cual, destacó la promesa que previamente le había hecho Adame.

Sin embargo, el polémico famoso le dijo que había olvidado esa promesa, lo cual consternó mucho a la influencer, quien aseguró que una relación no podía funcionar si no se cumplían las promesas.

"Por más que le digo a Alfredo ya no hables de esta manera, ya no odies, ya no digas, ya no opines despectivamente, le entra por un oído y le sale por el otro. Me hace pensar que todo lo que me ha dicho anteriormente ¿fue mentira?'", se cuestionó Magaly Chávez.