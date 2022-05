¿Problemas en el paraíso? Magaly Chávez vive una incómoda noche con Alfredo Adame en 'Soy Famoso'

La polémica pareja conformada por Magaly Chávez y Alfredo Adame sigue dando de qué hablar en especial ahora que comparten su vida en un entorno lleno de retos y aventuras.

Fue así que durante su participación en 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' que los tortolitos pasaron una romántica y estremecedora noche juntos.

Esto se debió a que sin previo aviso, el clima hizo de las suyas y terminó empapando los campamentos de los concursantes, quienes se las ingeniaron para resguardarse de la lluvia.

Y ya que Adame y Magaly Chávez no son del mismo equipo, decidieron pasar la noche juntos en el baño del equipo bueno de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!', no obstante, la experiencia no fue del todo grata para la guapa conductora.

¿Crees que Adame logre conservar el amor de Magaly?

Pues resulta que, a pesar de que Adame siguió respetando su decisión de no tener relaciones sexuales, hubo un comportamiento del exgalán de telenovelas que terminó consternando a Magaly Chávez.

Al hablar sobre su noche en compañía de Alfredo Adame, Magaly señaló que se mueve mucho durante las noches y hay un momento en el que comienza a manotear, tal y como si lanzara golpes, por lo cual, no pudo pasar una noche tranquila a su lado.

Esto sin mencionar que en repetidas ocasiones, los integrantes de 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!' han destacado que el expolítico ronca mucho, lo cual también impide que quien esté cerca de él logre conciliar el sueño.

