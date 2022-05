Wendolee sufre ataque de pánico en las alturas en reto de 'Soy Famoso, Sácame de Aquí' | VIDEO

La llegada de Wendolee al reality show "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" ha estado marcada por la polémica a la que esta vez se sumó su derrota en el último reto, pues la cantante sucumbió a la presión y su temor a las alturas ganó provocando que sufriera un ataque de pánico.

La exintegrante de "La Academia" es parte del reality show junto a otras celebridades como Alfredo Adame, Magaly Chávez, Apio Quijano, Pancho Uresti, Mariana Ávila, Jessica Díaz y Khiabet Peniche, ésta última fue a quien Wendolee se enfrentó en la prueba de altura.

La cantante comenzó muy bien la prueba mostrando fuerza al momento de bajar por las escaleras que estaban suspendidas en lo que parecía un acantilado rodeado de naturaleza, pero al tomar la cuarta bandera no pudo más ante la presión y pidió ayuda mientras gritaba que la cuerda se rompería.

El segundo obstáculo para ella llegó cuando tuvo que lanzase del bungee, pues no evitó romper en llanto debido al shock que eso le causó. Al bajar recibió todo el apoyo de sus compañeros y Apio Quijano no dudó en abrazarla.

Wendolee aceptó que el miedo a la altura la superó por lo que no pudo continuar: “No me siento bien, pensé que me iba a desmayar allá arriba”.

Gritos de Wendolee causan molestia

Durante su prueba la conductora Atala Sarmiento señaló que tanto Wendolee como Khiabet Peniche resultaron ser las participantes "más gritonas", algo que ya habían resaltado algunos de sus compañeros que no dudaron en externar su molestia por ello.

Wendolee ha mostrado problemas para adaptarse al campamento desde el primer momento, pues cuando llegó al lugar gritaba mostrando su impresión y espanto por todo lo que la rodeaba en la naturaleza.

Aunque Apio Quijano fue uno de sus compañeros que la consoló tras su derrota en la última prueba, él fue quien uno de los que anteriormente se había dicho molesto por los gritos de Wendolee: “Si va a estar así de gritona la voy a aventar a un lago en unos tres días”.

