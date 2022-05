Curvy Zelma impone estilo y enciende la red en mini vestido de encaje

La conductora Zelma Cherem, conocida en redes sociales y la televisión como Curvy Zelma, volvió encender las redes sociales, luego de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se dejó ver con un mini vestido de encaje con el que impuso moda y estilo.

La ex participante de "Survivor", de 30 años, actualmente destaca en redes sociales como una de las famosas de talla plus que empoderan su cuerpo con sus atuendos, mismos que luce en los programas en los que participa, como el matutino "Venga la Alegría" donde tiene una divertida e interesante sección de consejos de moda.

Curvy Zelma se luce en mini vestido de encaje

Fue la noche de este martes cuando Cherem publicó en su cuenta oficial de la popular plataforma "de la camarita", una instantánea en la que se le puede ver posando sentada en un sofá y luciendo su curvilínea figura en un vestido negro y corto, decorado con encaje.

Curvy Zelma se lució en coqueto look. Foto: IG @curvyzelma

"El amor es un secreto que los ojos no saben guardar", escribió la conductora para acompañar la imagen en la que sin duda se lució con gran encanto, logrando recibir cientos de comentarios y más de 16 mil "me gusta", demostrando que es una mujer de talla grande que no teme mostrar su cuerpo.

Curvy Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", donde compartió foro con el cantante Alex Sirvent, cada día gana más seguidores y fans, a quienes no para de consentir con fotos y videos en los que luce al máximo su belleza y sobre todo da cátedra de estilo.

La ganadora del reality show "¡Quiero cantar!" de "Venga la Alegría", en el año 2019 también se coronó como la triunfadora del programa de TV Azteca "Este es mi estilo", reality en el que dejó ver que es una amante de la moda, por lo que Zelma se ha convertido en un ícono y ejemplo para muchas mujeres.

