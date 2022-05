La película de TERROR psicológico en Amazon Prime Video que te hará pensar en la venganza; recaudó 49 millones de dólares |TRÁILER

El mundo del streaming no sólo se puede reducir a Netflix y es que ya hay tantas y tan variadas opciones que la obre oferta a veces hace de las suyas y en ocasiones pensamos que no hay nada que ver, a pesar de que los catálogos son de lo más variados y extensos. Esta vez vamos a centrarnos en una cinta que es todo lo que alguien que guste del cine espera; una buena historia, bien realizada y con actuaciones que no dejen lugar a dudas.

¿De qué trata "La maldición renace"?

Se trata de la cinta “La maldición renace”, la cual se encuentra dentro del género terror sobrenatural, misma que fue escrita y dirigida por Nicolas Pesce, y producida por Sam Raimi, Rob Tapert y Taka Ichise.

Esta película contó con las actuaciones de Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye y Jacki Weaver; sigue la historia de una joven madre que asesina a su familia en su propia casa, por lo que una madre soltera y un detective intentan investigar y resolver el caso.

Pero con el paso del tiempo descubren que la casa está maldita y alberga un fantasma vengativo que condena a cualquiera que entra y terminan en una muerte violenta.

