Irina Baeva impone estilo en micro falda rosa y deslumbra con su belleza | FOTOS

Irina Baeva dejó a muchos de sus fans encantados con una de sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, pues la actriz compartió un par de fotos en las que se dejó ver con un atrevido look con el que impuso estilo, y lució cuerpazo en una micro falda rosa con la que también deslumbró y confirmó su belleza.

Originaria de Rusia, y pareja del actor Gabriel Soto, Baeva se ha convertido en una de las favoritas de las telenovelas y redes sociales, principalmente Instagram, donde la siguen 3.5 millones de fans, con quienes comparte muchos aspectos de su vida profesional, y también en pareja, como sus más recientes vacaciones por París.

Irina Baeva deslumbra en micro falda desde París

Irina compartió el fin de semana un par de fotos con las que enamoró a sus millones de seguidores, pues se lució con mucho estilo con un atuendo coqueto en el que combinó una micro falda de tono rosa, con un crop top blanco, dejando ver también su esbelta silueta.

Irina enamoró con su moderno look. Foto: IG @irinabaeva

"Make your mind a good place to be. #paris" (Haz de tu mente un buen lugar para estar), escribió la guapa actriz para acompañar las imágenes, publicación en la que ha recibido más de 48 mil 500 "me gusta", pues en ella se le puede ver desde un balcón y luciendo su belleza.

Baeva, quien está comprometida con el actor Gabriel Soto, y se espera que se casen este 2022, actualmente está de vacaciones junto a su pareja, primero pasaron unos días en Grecia, y ahora se han dejado ver desde la ciudad de París, donde la actriz ha derrochado estilo con sus modernos looks.

En las imágenes que han recibido miles de "likes", se puede observar a la guapa actriz rusa presumiendo sus torneadas piernas con una falda rosa muy corta, la cual combinó con un top de tirantes en color blanco; como accesorios lució aretes y collares de perlas.

La actriz presumió cuerpazo. Foto: IG @irinabaeva

Desde que inició la relación entre Baeva y Soto han sido blanco de polémicas, pues el galán de telenovelas estaba casado con Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas, Elisa Marie, de 12 años y Alexa Miranda, de 7 años, quienes desde hace años conviven con la novia de su padre.

La actriz de ojos azules llegó a México en el año 2012. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su debut en la pantalla chica se dio en la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", donde compartió créditos con la cubana Livia Brito.

