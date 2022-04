Ángela Aguilar y Gussy Lau: Así se conocieron la cantante y el compositor

Ángela Aguilar se vio envuelta en la primera polémica de su carrera debido a la filtración de unas fotografías con las que se confirmó su romance con el compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como "Gussy Lau".

Ante esto, la cantante dijo sentirse triste y defraudada por alguien en quien confiaba bastante. Asimismo, destacó sentirse violentada porque su privacidad fue expuesta: "esto es una invasión a mi derecho de yo poder escoger, qué anuncio, qué no anuncio, qué digo, qué no digo, qué saco, qué no saco porque creo que yo ya me merezco tener esa opción."

Ángela Aguilar rompió el silencio tras la filtración de las fotografías con Gussy Lau. | FOTO: Instagram @angela_aguilar_

¿Cómo se conocieron Gussy Lau y Ángela Aguilar?

Gussy Lau tiene 33 años y conoció a la intérprete de "En Realidad" a finales de 2021 cuando fue contratado por los Aguilar para trabajar en la disquera Equinoccio Records.

Fue en ese entonces cuando el compositor, quien tenía 32 años pudo tener el primer contacto con Ángela, quien en ese entonces era menor de edad y fue gracias a la rutina y la conexión laboral lo que los llevó a convivir más de lo usual.

Sin embargo, la pareja comenzó a salir en febrero de este año, así lo reveló el propio Gussy Lau, luego de los rumores que se desataron a raíz de las fotografías que se filtraron con la hija de Pepe Aguilar.

Ángela y Gussy Lau se conocieron en 2021. | FOTO: Youtube Captura de pantalla Pepe Aguilar

Cabe destacar, que Ángela ha procurado cuidar su privada privada y mantenerla alejada de escándalos, por eso se sabía poco sobre quien era su pareja, hasta hace unos días.

Por su parte, al compositor se le cuestionó en alguna ocasión si tendría una relación con la famosa cantante, lo cual él negó rotundamente, pues en ese entonces ya trabajaba con el intérprete de "Mujeres como tú".

“No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chi***dazo! No te halla para pegarte otro”, dice.

