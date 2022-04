Las lujosas vacaciones de Pepe Aguilar y su familia tras escándalo de Ángela Aguilar y Gussy Lau | FOTOS

En los últimos días Ángela Aguilar ha dado de qué hablar tras destaparse su romance con el compositor Gussy Lau, esto luego de que se filtraran imágenes que confirmaron su noviazgo, convirtiendo su vida privada en escándalo, razón por la que parece que la familia de Pepe Aguilar ha decidido poner tierra de por medio y pasar unas lujosas vacaciones en Europa.

La intérprete había decido mantener su relación en privado con René Humberto Lau Ibarra, de 33 años, algo que ha llamado la atención de muchos por la diferencia de edad. El primero en hablar del tema fue el compositor, quien decidió publicar un video en su cuenta de Instagram, pero no mejoró la situación, y por el contrario todo pareció empeorar para la "Princesa del Regional Mexicano".

Después, fue Ángela quien habló en sus redes sociales, y aseguró que estaba apenada de tener que exponer la situación: "Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso", dijo.

Ángela Aguilar rompió el silencio. Foto: IG @angela_aguilar_

Las lujosas vacaciones de Pepe Aguilar y su familia

Ahora la familia parece haber tomado la decisión de poner tierra de por medio, y el primero en exponer que viajan a Europa fue Pepe Aguilar, quien realizó un "live" desde el avión en el que se trasladó a Francia, dejando ver las comodidades de la primera clase, aunque aseguró que el vuelo sólo llevaba cuatro asientos en esa sección y los demás miembros de la familia no pudieron acompañarlo, pues debieron ir con menos lujos.

Luego fue Aneliz Aguilar quien decidió dar a conocer a sus miles de seguidores en Instagram que como regalo de cumpleaños, el cual celebró el pasado 7 de abril, sus padres le dieron el viaje a la ciudad de París, desde donde compartió algunas imágenes del hotel en el que se hospedan y las calles del lugar.

Aneliz se mostró muy contenta con el viaje. Foto: IG @aneliz_aguilar

Así dejó ver el lujoso hotel en el que se hospeda su familia. Foto: IG @aneliz_aguilar

El siguiente en dejar ver como la están pasando fue Leonardo Aguilar, hermano mayor de Ángela, y quien es muy activo en su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 1 millón de fans, con quienes decidió compartir imágenes de su visita al Palacio de Versalles.

Aunque en los videos y fotos que Leonardo compartió sólo se pudo ver a su papá y a su hermana mayor, Aneliz, es casi seguro que la menor de los Aguilar, la intérprete de "Ahí donde me ven" y "En realidad", también esté disfrutando de las lujosas vacaciones, pues han demostrado ser una familia muy unida.

Los Aguilar visitaron el Palacio de Versalles. Foto: IG @leonardoaguilaroficial

