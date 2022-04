Olivia Collins opaca a Maribel Guardia al lucir mejor con provocativo vestido a los 64 años: FOTO

Olivia Collins sorprendió este miércoles al lucirse en la presentación de 'Albertano contra los monstruos', ya que presumió su silueta con un provocativo vestido con el que opacó a su compañera de escena Maribel Guardia, confirmando que es una de las estrellas mayores de 60 años con mejor figura.

Maribel Guardia llamó la atención desde su aparición en Miss Universo 1978 donde representó a su natal Costa Rica, debido a su belleza y talento fue invitada a participar en diferentes películas y telenovelas del cine mexicano, en donde se ganó el cariño del público. Ahora con más de 40 años de carrera, la actriz sigue luciendo una espectacular figura con las que ha impactado a sus seguidores.

En tanto, Olivia Collins se dio a conocer en los años 80 gracias a su trabajo en telenovelas como 'Dulce desafío', 'María José' y 'Te sigo amando'. A pesar de que en 2001, anunció un retiro temporal de la pantalla chica, la actriz se ha mantenido activa y ha llamado la atención por su atractivo, el cual mostró en 2010 en la revista Playboy.

Olivia Collins y Maribel Guardia impresionan con su figura a sus 60 años Foto: Especial

Olivia Collins opaca a Maribel Guardia

Este miércoles, se realizó la rueda de prensa de la serie 'Albertano contra los monstruos', la cual está protagonizada por Ariel Miramontes interpretando al personaje que lo llevó a la fama con 'María de todos los Ángeles'. Asimismo, también estarán Olivia Collins y Maribel Guardia como las villanas de esta comedia que promete ser un éxito.

Con vestidos y looks muy extravagantes se lucieron ambas actrices, pero Collins, de 64 años, se robó la atención, ya que utilizó un mini vestido negro muy entallado con el que dejó ver sus espectaculares piernas y que acentuó su cintura gracias al tipo corset adornado con algunas aplicaciones. El outfit lo combinó con unas botas largas y con un maquillaje muy extravagante.

Por su parte, la actriz y cantante de 62 años lució un vestido largo blanco con el detalle de un beso en la zona del pecho. La prenda hizo destacar su silueta, pero lo que más llamó la atención fue su extravagante peinado, pues gracias a una peluca, mostró un look totalmente diferente en colores blanco y negro.

Maribel Guardia y Oliva Collins estarán con Albertano FOTO: IG @maribelguardia

