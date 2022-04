Efeméride: Jackie Chan cumple 68 años; ¿Qué hace en la actualidad?

Este 7 de abril Jackie Chan, una de las estrellas más importantes del cine de acción en Hollywood, cumple 68 años de edad. El actor ha tenido menos participación en la pantalla grande, sin embargo, no ha dejado de trabajar, por eso aquí te contamos que hace en la actualidad.

Chan Kong-sang, nombre chino del artista, nació en Cumbre Victoria, Hong Kong, el 7 de abril de 1954, dentro de una familia muy humilde, que debido a la difícil situación económica, intentó venderlo al doctor que atendió el parto. Sin embargo, sus padres recapacitaron y lo criaron en Yantai, ciudad de la provincia de Shandong.

De acuerdo a su biografía, en los años 60, su padre viajó a Australia, mientras que Jackie Chan comenzó a tomar clases en la Academia Dramática de China, una escuela de la Ópera de Pekín, en la que llegó a invertir hasta 19 horas diarias en su entrenamiento y estudio, logrando ser uno de los alumnos más destacados y formar parte del grupo 'Siete Pequeñas Fortunas'.

Jackie Chan es una figura popular en China Foto: IG @jackiechan

Así fue como Jackie Chan conquistó Hollywood

Siendo un niño de ocho años, el artista hongkonés debutó en 1962 en la cinta 'Big and Little Wong Tin Bar', no obstante, fue hasta 'Little Tiger of Canton', de 1973, que tuvo un papel como estelar en la pantalla grande. Además, durante sus primeros trabajos participó en filmes de Bruce Lee: 'Fist of Fury' y 'Enter the Dragon' bajo el nombre de Chan Yuen Lung, y llegó a hacer cine erótico.

A finales de 1978 protagonizó la cinta cómica y de acción 'El maestro borracho', película que finalmente fue un éxito en Asia. Tras esta destacada participación, Jackie Chan siguió haciendo largometrajes con la misma temática; además debutó como director y antes de probar suerte en Estados Unidos, ya era una figura reconocida en su continente.

Aunque llegó a Hollywood en la década de los 80, fue hasta los años 90 y 2000 que despuntó su carrera en la industria estadounidense con filmes como '¿Quién soy?', 'Una pareja explosiva', 'El esmoquin' y 'Mr. Nice Guy', por mencionar algunos, así como varios trabajos que filmó en Hong Kong.

Jackie Chan sube algunas fotos en redes Foto: IG @jackiechan

¿Qué hace Jackie Chan en la actualidad?

En su libro 'Never Grow Up', Chan relató que con el éxito vino una época de excesos, ya que gastó su dinero en prostitutas, juegos de azar y artículos de lujo, entre ellos coches deportivos que conducía bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, pudo salir de esa situación y siguió trabajando tanto en Estados Unidos como en su país natal.

En 2016, el protagonista de la adaptación de 'Karate Kid' fue galardonado con un Oscar honorífico por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas debido a su trayectoria, ya que ha hecho más de 200 cintas en sus años de carrera como comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, coordinador de dobles de acción, director, guionista, productor y actor de doblaje.

Aunque, desde 2012 Jackie Chan anunció que ya no haría tantas películas de acción y se le ha visto menos en la pantalla grande, la realidad es que no ha dejado de trabajar, puesto que tan sólo en 2021 lanzó las películas chinas 'All U Need Is Love' y 'Good Night Beijing' y ha manifestado su deseo por seguir activo en la industria del espectáculo.

