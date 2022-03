Bruce Willis se retira de la actuación: fue diagnosticado con una grave enfermedad

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, una grave enfermedad, anunció su familia el miércoles, por lo que dejará la actuación debido a que este problema afecta su capacidad cognitiva. El actor de Hollywood se ha caracterizado por ser el protagonista de varias películas de acción, con las que ganó fama internacional.

El protagonista de 'Duro de matar' comenzó su carrera en los años 80 apareciendo en películas y programas de televisión, sin embargo se consolidó gracias a sus interpretaciones de héroe en películas de acción. No obstante, desde hace algunos meses estaba experimentando algunos problemas de salud, que ahora lo obligan a dejar la pantalla grande.

Por medio de un comunicado, la familia del actor de 67 años, reveló que Willis fue diagnosticado con afasia que afecta la capacidad para hablar, escribir y comprender el lenguaje, tanto verbal como escrito, según la Clínica Mayo.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas”, escribieron en sus cuentas de Instagram sus familiares, entre ellas su hija Rumer Willis y su ex esposa Demi Moore, quienes anunciaron "se alejará de la carrera que ha significado tanto para él”.

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una fuerte familia unida y queríamos llevarlo a sus fans, porque sabemos cuánto significa para ellos, como ellos lo hacen para él", se puede leer en la publicación en donde aparece una foto del actor de Hollywood.

“Como siempre dice Bruce, 'Live it up' (Vive el momento) y juntos planeamos hacer precisamente eso”, concluyó el emotivo comunicado en el que se anuncia de manera oficial que Willis dejará el mundo del espectáculo debido a que sus capacidades cognitivas no le permiten seguir adelante.

A penas este mes, el 19 de marzo, el originario de Idar-Oberstein, Alemania, celebró sus 67 años de vida rodeado de su familia y amigos. Además, ya había grabado su participación en las películas "Vendetta", "Fortress: Sniper's Eye" y "White Elephant", no obstante, no se sabe qué pasará con "Fortress 3", que actualmente se encuentra en preproducción.

Bruce Willis cumplió 67 años el 19 de marzo y lo felicitó Demi Moore Foto: IG @demimoore

